VOTRE ARGENT: les prix de l’or pourraient bientôt changer de direction

Bien qu’une certaine reprise soit certaine, de nouvelles vagues et variantes de Covid-19 continuent de peser sur le rythme de la reprise économique mondiale, qui plafonne le déclin de l’or.

Par Chirag Mehta

L’or a eu du mal à se déplacer de manière décisive dans les deux sens, le prix du métal évoluant dans la fourchette 1680-1 750 $ / once pendant la majeure partie du mois de mars et clôturant le mois à près de 1710 $ / once avec une perte de 1%. Un dollar américain ferme à son plus haut depuis quatre mois et des rendements des bons du Trésor américains en hausse, proches de 1,8%, ont continué de peser sur l’or non productif.

Alimentés par une accélération du déploiement des vaccins, une nouvelle vague de dépenses de l’administration Biden et la confiance des consommateurs américains à un sommet de 12 mois, les marchés ont anticipé un redressement rapide de l’économie américaine et donc mondiale. Les actifs à risque continuent de grimper et les investisseurs semblent s’éloigner des diversificateurs tels que l’or à la recherche d’actifs à rendement plus élevé qui pourraient bénéficier d’une corrélation plus élevée avec les marchés boursiers. Bien qu’une certaine reprise soit certaine, de nouvelles vagues et variantes de Covid-19 continuent de peser sur le rythme de la reprise économique mondiale, qui plafonne le déclin de l’or.

Rendement américain

Le taux américain à 10 ans est passé de 1% fin janvier à près de 1,75%. Mais Powell semble insensible à la récente reprise des rendements et a fait valoir qu’ils reflétaient une amélioration des perspectives économiques.

Notez que le gouvernement américain est si endetté que si les rendements continuent d’augmenter, la Fed devrait intervenir. Ne pas le faire signifierait que les frais d’intérêts augmenteraient trop. En outre, une hausse soutenue des rendements pourrait également entraver les emprunts des consommateurs et des entreprises et faire dérailler la fragile reprise économique. Ainsi, la tendance baissière actuelle de l’or peut être de courte durée jusqu’à ce que la vision du marché change ou qu’une action politique soit déclenchée pour apprivoiser la flambée des rendements.

Bien que des taux nominaux plus élevés créent des vents contraires pour l’or, une partie de cette situation sera compensée par l’inflation. Par exemple, les rendements réels à 10 ans américains n’ont augmenté que de 8 points de base pour s’établir à -0,63% en mars, contrairement aux rendements nominaux qui ont augmenté de 29 points de base à 1,74%. Les anticipations d’inflation augmentent avec le raffermissement des prix des matières premières. Historiquement, l’or s’est bien comporté dans des environnements à forte inflation.

Ajoutant aux inquiétudes inflationnistes, la troisième série de contrôles de relance aux États-Unis est sur le point de se terminer alors que la flambée des revenus du deuxième tour fait encore grimper le revenu personnel.

Malgré leur récente augmentation, les taux d’intérêt nominaux restent historiquement bas et les taux réels sur les marchés développés restent négatifs. Cela signifie que l’or non productif est encore mieux loti et peut bien fonctionner. Cela remodèle également l’allocation d’actifs traditionnelle 60-40 actions-dette à la recherche de rendement et parce que les obligations peuvent être moins efficaces en tant que diversificateurs lors des corrections des marchés boursiers. Cela a conduit les investisseurs à augmenter les allocations stratégiques à l’or.

Demande physique

La demande physique sur les marchés intérieurs se redresse, les investisseurs profitant de la baisse des prix. Mais l’augmentation des infections et les restrictions qui en découlent en Inde pourraient avoir un impact sur la demande à l’avenir. Les prix peuvent être poussés alors que nous entrons dans la saison des mariages à venir et avec Akshaya Tritiya à venir en mai. La roupie indienne, qui s’est appréciée au cours des derniers mois, montre maintenant des signes de retournement, ce qui pourrait également soutenir les prix de l’or sur le marché intérieur.

L’or est actuellement dans une phase de consolidation qui encourage les chasseurs de bonnes affaires et les investisseurs à long terme à intervenir et à profiter des prix bas, car l’or, tiré par les développements macroéconomiques décrits ci-dessus, pourrait bientôt inverser la direction de manière décisive et se redresser.

(L’auteur est gestionnaire de fonds principal, Alternative Investments, Quantum AMC)

