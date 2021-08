Votre argent : les prix de l’or sont limités dans une fourchette à court terme

Le Center for Diseases Control and Prevention aux États-Unis a modifié ses directives pour conseiller même aux personnes vaccinées de porter un masque dans certains environnements intérieurs.

Les progrès sur le front de la vaccination et l’amélioration de la situation macroéconomique ont favorisé les actifs à risque et laissé l’or à l’écart malgré des fondamentaux favorables. Le métal a connu des difficultés pendant la majeure partie du mois de juillet, mais a regagné ces pertes à la fin du mois. L’or a augmenté de 2% pour atteindre 1 815 $, avec en toile de fond une déclaration conciliante du FOMC et des données économiques américaines plus faibles que prévu ayant un impact négatif sur le dollar. Le PIB américain a augmenté à un rythme annuel de 6,5% au deuxième trimestre, bien en deçà des attentes du marché.

Nourri sans hâte de diminuer

Dans sa dernière annonce de politique monétaire en juillet, la banque centrale a laissé son taux directeur inchangé dans une fourchette de 0 à 0,25% et poursuivrait ses achats mensuels d’obligations de 120 milliards de dollars. Ainsi, aucun calendrier concret pour la réduction n’a été déclaré, mais les marchés prévoient que cela se produira au premier trimestre 2022.

Le Center for Diseases Control and Prevention aux États-Unis a modifié ses directives pour conseiller même aux personnes vaccinées de porter un masque dans certains environnements intérieurs. Ces développements incitent les investisseurs à spéculer que la Fed pourrait assouplir sa position si la variante Delta se propage rapidement aux États-Unis. Ce soutien monétaire continu s’avérera favorable à l’or.

Des taux réels en baisse

Les rendements du Trésor à 10 ans aux États-Unis sont passés de 1,5% à 1,25% en juillet malgré la hausse de l’inflation et les discussions sur la réduction, portant le rendement réel du Trésor à 10 ans à -1,15%. Le prix de l’or a pris du retard dans cette baisse des taux d’intérêt réels. Ainsi, l’or semble sous-évalué du point de vue fondamental. Si l’inflation est plus rigide qu’on ne le pense, alors la Fed et les marchés obligataires peuvent être à la traîne, maintenant les taux réels dans le rouge jusqu’à ce qu’ils rattrapent leur retard, ce qui profite à l’or. Une baisse des rendements peut indiquer des attentes d’un ralentissement de la croissance économique. Combiné à une inflation élevée, il pourrait en résulter une stagflation, propice à l’or.

Dans un scénario idéal, la Fed ralentirait les achats d’actifs et augmenterait les taux au bon moment pour maintenir l’inflation sous contrôle tout en aidant la croissance économique à rester stable et robuste. Il est plus probable que la Fed finira par en faire trop, trop tôt, ou trop peu, trop tard. Dans le premier scénario, la reprise économique est impactée négativement. Dans le second, les inquiétudes liées à l’inflation passent au premier plan. Dans ces deux scénarios, l’or devrait en profiter.

Alors que les fondamentaux restent constructifs, des développements macroéconomiques contradictoires maintiendront les prix de l’or dans une fourchette limitée à court terme. Les investisseurs doivent éviter d’en faire trop et construire et maintenir progressivement une exposition de 10 à 15 % à l’or.

L’auteur est gestionnaire de fonds principal, Alternative Investments, Quantum Mutual Fund

