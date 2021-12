Votre argent : les services financiers en tête de la création de richesse

Au cours de la période 2016-21, alors que le TCAC de Sensex était en sourdine à 14%, le rythme de création de richesse était sain à 24% TCAC



Entre 2016 et 2021, le secteur financier a été le plus grand secteur créateur de richesse et est susceptible d’être le fer de lance de la création de richesse pendant un certain temps à l’avenir, selon l’étude Motilal Oswal 26th Annual Wealth Creation. Reliance Industries est le plus grand créateur de richesse pour la troisième fois consécutive avec une richesse totale créée à Rs 9,7 lakh crore, le plus élevé jamais dépassé son propre record de Rs 5,6 lakh crore en 2014-19. L’étude indique qu’Adani Transmission est le créateur de richesse le plus rapide avec un TCAC de prix de 93%. Adani Enterprises est le troisième créateur de richesse le plus rapide. En fait, Adani Enterprises a émergé comme le meilleur créateur de richesse complet, suivi par la société du groupe Adani Transmission.

Au cours de la période 2016-21, alors que le TCAC de Sensex était réduit à 14%, le rythme de création de richesse était sain à 24% TCAC, indiquant que la création de richesse se produit dans toutes sortes de conditions de marché. Ainsi, les investisseurs feraient mieux de se concentrer sur les actions dans lesquelles investir plutôt que de synchroniser les marchés.

Perdre

La performance de création de richesse des entreprises publiques a été la pire au cours de la période 2016-21. L’étude indique qu’il n’y a que deux entreprises du secteur public (PSU) dans les 100 premiers créateurs de richesse et que la richesse créée par ces deux PSU – Gujarat Gas et Indraprastha Gas – représente moins de 1% du total.

La richesse totale détruite au cours de la période 2016-21 est de Rs 11 lakh crore, soit 15% de la richesse totale créée par les 100 plus grandes entreprises. Cinq des 10 premières entreprises destructrices de richesses appartiennent au secteur public. Il est intéressant de noter que le secteur financier est à la fois le premier créateur de richesses et le premier destructeur de richesses. Alors que les banques du secteur privé et les sociétés financières non bancaires étaient des créateurs de richesse, leurs homologues du secteur public étaient les destructeurs de richesse, selon l’étude.

Atomes en Bits

À l’échelle mondiale, il y a un passage des Atoms, qui s’occupent des activités liées à la matière physique, aux Bits, qui sont de nature numérique. Contrairement aux Atoms, les Bits traitent des actifs incorporels, bénéficient d’un coût de réplication très faible de leur offre et bénéficient d’effets de réseau. Ces facteurs permettent aux entreprises Bits de se développer très rapidement. Le succès des entreprises Bits repose sur une croissance rapide afin d’atteindre une masse critique. Alors que les Atoms utilisent le capital financier pour acquérir des actifs physiques qui se reflètent dans leur bilan, les Bits utilisent principalement le capital humain pour générer eux-mêmes des actifs incorporels (par exemple, une plate-forme technologique), qui sont entièrement imputés au compte de résultat, entraînant une perte optique.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.