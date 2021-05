Votre argent: l’Inde reste un favori des investisseurs mondiaux

Les actions indiennes ont enregistré 1,6 milliard de dollars de ventes nettes par les investisseurs étrangers en avril.

Par Sorbh Gupta

L’indice S&P BSE Sensex a reculé de 1,45% sur une base de rendement total au cours du mois d’avril 2021. Les marchés boursiers ont fait preuve d’une résilience remarquable malgré le verrouillage dans plusieurs États. Sur une base de 12 mois (TTM), l’indice a retourné 46,26%.

Une base favorable d’avril à mai 2020 se reflète dans le retour TTM. La performance du S&P BSE Sensex a été pire que celle des indices des marchés développés tels que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average, qui se sont appréciés respectivement de 5,2% et 2,7% au cours du mois. Une meilleure prolifération des vaccins aux États-Unis se traduit par une plus grande confiance dans la reprise économique qui se reflète sur les marchés boursiers américains.

Le mois dernier, le marché plus large a fait mieux que le Sensex. L’indice S&P BSE Midcap s’est apprécié de 0,69% et l’indice S&P BSE Small cap a augmenté de 4,97%. La santé et les métaux ont été les secteurs gagnants. La résurgence de Covid-19 a remis l’accent sur les soins de santé, tandis que les métaux ont réagi positivement à la hausse des prix mondiaux des matières premières. Les biens d’équipement et les actions immobilières ont sous-performé, les verrouillages au niveau des États ayant rendu les investisseurs nerveux quant à son impact sur les perspectives commerciales à court terme.

Les flux étrangers se sont arrêtés

Les actions indiennes ont enregistré 1,6 milliard de dollars de ventes nettes par les investisseurs étrangers en avril. C’est la première fois après septembre 2020 que les FPI deviennent négatifs chaque mois. Sur une base cumulative, les entrées de FPI s’élèvent à 5,5 milliards de dollars. Les DII ont été acheteurs au mois d’avril. La reprise économique de l’Inde peut faire face à des vents contraires à court terme en raison de la deuxième vague de Covid-19 et des verrouillages qui en découlent, ce qui pourrait entraîner des fonds spéculatifs FII à court terme retirant des capitaux des marchés indiens. Cependant, à moyen et long terme, la croissance du PIB nominal de l’Inde sera meilleure que celle du monde occidental. Cela en fait une destination prisée des investisseurs mondiaux à long terme en quête de rendement et de croissance.

Les marchés boursiers résistent

La résurgence du Covid-19 et le blocage de l’activité économique qui s’ensuit donne un sentiment de déjà-vu. La différence cette fois-ci étant que les marchés actions ont fait preuve d’une résistance remarquable. Les verrouillages sont moins stricts et plus localisés cette fois; les bilans des entreprises sont meilleurs et l’accent a été mis sur la réduction de la dette et la liquidité. La dernière année a été consacrée au contrôle des coûts et à la continuité des activités pour les entreprises indiennes. Les banques privées et les NBFC ont levé des capitaux et sont mieux capitalisées au cours des 10 dernières années. La reprise mondiale étant intacte, les sociétés d’exportation et les producteurs de matières premières sont confortablement placés. Nous recommandons aux investisseurs à long terme de rester sur place et d’utiliser une approche échelonnée pour investir dans leur allocation en actions.

Le rédacteur est le gestionnaire de fonds, Equity, Quantum Mutual Fund

