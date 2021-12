Votre argent : l’or peut prospérer en cas de crise de la dette ou de change

Puis, dans un renversement spectaculaire, le métal a temporairement reculé sous le niveau de 1800 $ alors que le dollar s’est renforcé pour terminer le mois à 1774,5 $ l’once, une baisse de 0,5% pour le mois.

Le malaise croissant que l’inflation va ralentir l’économie et saboter le rallye boursier a conduit l’or à des sommets de cinq mois en novembre flirtant avec les niveaux de 1900 $. Puis, dans un renversement spectaculaire, le métal a temporairement reculé sous le niveau de 1800 $ alors que le dollar s’est renforcé pour terminer le mois à 1774,5 $ l’once, une baisse de 0,5% pour le mois.

La roupie s’est dépréciée de 0,4%, soutenant les prix intérieurs. L’émergence de la variante Omicron a commencé à avoir un impact sur l’économie dans ce qui était auparavant supposé être un monde post-Covid et est clairement considérée comme soutenant l’or tandis que d’autres marchés d’actifs voient de l’argent retiré de la table pour évaluer l’impact réel.

L’or et la Fed américaine

En octobre, la Fed a déclaré que l’économie américaine se portait suffisamment bien pour commencer à réduire ses achats mensuels d’actifs à partir de novembre. Ils prévoient que le processus de réduction sera achevé d’ici la mi-2022. La banque centrale a également assuré aux marchés qu’elle n’augmenterait les taux d’intérêt qu’après avoir réduit ses achats d’actifs. Depuis que la Fed a publié cette déclaration de politique monétaire, le taux d’inflation à la consommation aux États-Unis s’est établi à 6,2 %, le plus élevé en trois décennies.

C’était haussier pour les prix de l’or, car il était clair que la banque centrale resterait derrière la courbe d’inflation, maintenant les taux réels plus bas plus longtemps. Mais les commentaires bellicistes de certains membres de la Réserve fédérale sur l’accélération du rythme de la réduction progressive des pressions inflationnistes qu’ils avaient auparavant ignorées comme transitoires, ont conduit à des offres d’achat sur l’or.

Inflation plus élevée

Alors que l’or est un instrument privilégié à détenir en période d’inflation plus élevée, la spéculation selon laquelle la Réserve fédérale sera forcée à une hausse des taux plus rapide que prévu a conduit à un bras de fer entre l’or d’un côté et les rendements du Trésor et le dollar de l’autre. L’autre.

Cependant, il n’est peut-être pas si facile d’équilibrer les vents contraires à la croissance dus au resserrement des liquidités et à la hausse des taux d’intérêt. En outre, l’or a également été alourdi par certains investisseurs préférant le Bitcoin comme couverture contre l’inflation, ce qui est loin d’être un trait établi.

La livre turque s’est fortement dépréciée au cours du mois. Cela fait craindre la propagation d’une crise de change à d’autres pays endettés en dollars. L’or, qui est un actif monétaire, peut prospérer en cas de crise de la devise ou de la dette. Alors que l’action des prix de l’or sera principalement déterminée par l’évolution de l’inflation et de la politique de la Fed, il est prudent de conserver la classe d’actifs stratégique en ces temps d’incertitude en proie à une dispersion économique et sanitaire.

L’auteur est gestionnaire de fonds principal, Alternative Investments, Quantum Mutual Fund

