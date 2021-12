Votre argent : maîtriser les risques d’investissement dans les fonds monétaires

La nature dynamique du risque signifie que les investisseurs seront également responsables de la compréhension de leur portefeuille d’investissement, conduisant à une plus grande sensibilisation.

Par Raghav Iyengar

La plupart des investisseurs pensent au « risque » dans une connotation négative. On peut définir le risque comme le processus d’identification, d’analyse et d’atténuation de l’incertitude dans les décisions d’investissement. Les investisseurs chevronnés et les gestionnaires de fonds comprennent que les risques et les rendements s’incluent les uns les autres. Vous ne pouvez pas vous attendre à de bons rendements sans tenir compte des paramètres de risque potentiels. Le risque est nécessaire et indissociable de la performance souhaitable. Une solide compréhension du risque sous ses différentes formes peut aider les investisseurs à mieux comprendre les opportunités, les compromis et les coûts liés aux différentes approches d’investissement.

Chaque investissement comporte un certain degré de risque qui peut être quantifié en termes absolus ou relatifs. Les gestionnaires de fonds mesurent le risque à l’aide de diverses méthodes fondamentales et techniques. Les investisseurs pensent que prendre des risques élevés leur donnera des rendements plus élevés, mais ce n’est pas juste. L’une des tâches clés des gestionnaires de fonds est de gérer le risque, afin que les investisseurs puissent obtenir des rendements ajustés au risque raisonnables à long terme qui les aideront à créer de la richesse.

Indicateur de risque

Les gens supposent que certains produits présentent des risques similaires. Cependant, ce n’est pas le cas. Chaque système a plusieurs niveaux de risque qui lui sont associés, ce qui conduit à la confusion même parmi les investisseurs habitués. En octobre 2020, Sebi a encore affiné le Risk-o-meter pour capturer les risques granulaires associés aux fonds communs de placement. Les fonds sont désormais classés en risque faible, faible à modéré, modéré, modérément élevé, élevé et très élevé en fonction de leurs catégories individuelles.

En août 2021, Sebi a publié une circulaire révisant le Risk-o-meter pour déterminer le risque en fonction des avoirs sous-jacents réels d’un fonds, en reconnaissant la capitalisation boursière, la volatilité et la liquidité. Même si la plupart des gestionnaires de fonds doivent réévaluer le risque des fonds qu’ils gèrent, c’est une aubaine car cela favorise la transparence parmi les investisseurs.

Grâce au nouveau Risk-o-meter, les investisseurs eux-mêmes ont pris conscience et ont commencé à s’approprier leurs investissements. La nature dynamique du risque signifie que les investisseurs seront également responsables de la compréhension de leur portefeuille d’investissement, conduisant à une plus grande sensibilisation.

Rendements ajustés en fonction du risque

Lorsque les marchés commencent à fluctuer, les investisseurs ont tendance à se retirer ou à investir en grande quantité et à apporter des modifications réactives à leur portefeuille. Les investisseurs qui fondent leurs décisions sur l’émotion finissent souvent par acheter lorsque le marché est élevé et vendre lorsque les prix sont bas, créant des pertes dans leurs objectifs financiers à long terme. Ils doivent se rendre compte de l’importance d’ajuster leurs rendements en fonction du risque. Acceptez le fait que vous ne pouvez pas échapper à la volatilité pour réaliser des rendements substantiels sur leur portefeuille. Les rendements ajustés en fonction du risque mesurent également les pertes pour s’assurer que le risque serait égal aux rendements ajustés en fonction du bêta.

Sur la base du risque et des avantages, les investisseurs peuvent décider de l’allocation la plus appropriée de leur portefeuille d’investissement en fonction de leur appétit, de leur horizon d’investissement et de leur objectif. La plupart des experts préconiseront qu’un fonds qui prend en considération plus de risque que son indice de référence, peut enregistrer de meilleurs rendements même dans les phases volatiles. Il faut également prendre en considération les risques imprévus tels que ceux liés à des enjeux géopolitiques ou économiques. Même si les risques peuvent être nombreux, une approche progressive, bien informée et disciplinée peut aider à les atténuer.

L’écrivain est chef des affaires, Axis AMC

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.