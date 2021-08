Votre argent : même les obligations d’État comportent certains risques

in

Il s’agit du risque que les taux d’intérêt soient élevés lorsque l’obligation est vendue sur le marché secondaire, et plus le rendement en vigueur est élevé, plus le prix reçu par le détenteur sera bas.

Par Sunil Parameswaran

Demandez à un profane pourquoi il ou elle investit dans une obligation d’État, et il vous répondra parce que c’est sans risque. Les titres d’État sont connus sous le nom de Gilts. En effet, dans l’ancienne Angleterre, les titres de créance émis par le gouvernement étaient accompagnés d’une bordure en feuille d’or. Ainsi, il existe une croyance selon laquelle les gilts sont des titres sans risque, qui sont aussi bons que l’or.

Ce que les gens ne réalisent pas, c’est que le risque de défaut n’est qu’un des nombreux risques associés aux investissements dans des titres de créance. Ainsi, alors que les obligations émises par le gouvernement central ou fédéral d’un pays peuvent être exemptes de risque de défaut, les autres risques existent. L’un des principaux risques est le risque de taux d’intérêt. Le risque de taux d’intérêt, contrairement à d’autres risques, affecte un détenteur d’obligations de deux manières. Premièrement, toutes les obligations, à l’exception des obligations à coupon zéro, paient des coupons périodiques, qui doivent être réinvestis pour obtenir un taux de rendement composé.

Risque de réinvestissement

Il existe donc un risque de réinvestissement, c’est-à-dire le risque que les taux d’intérêt soient bas, au moment du paiement du coupon. La deuxième facette du risque de taux d’intérêt est le risque de marché ou le risque de prix. Il s’agit du risque que les taux d’intérêt soient élevés lorsque l’obligation est vendue sur le marché secondaire, et plus le rendement en vigueur est élevé, plus le prix reçu par le détenteur sera bas. Les deux risques fonctionnent dans des directions opposées.

Le risque de réinvestissement nuit au détenteur si les taux baissent, tandis que le risque de prix l’impacte si les taux augmentent. Il ne faut pas oublier que si l’obligation est détenue jusqu’à l’échéance, il n’y a aucun risque de prix, car la valeur nominale sera payée. Ainsi, pour éviter à la fois le risque de défaut et le risque de taux d’intérêt, un investisseur doit acheter un titre d’État à coupon zéro et le conserver jusqu’à son échéance. N’oubliez pas que si les obligations à coupon zéro n’ont pas de risque de réinvestissement, elles ont néanmoins un risque de prix si elles sont négociées avant l’échéance.

Risque d’inflation

Le prochain risque à considérer est le risque d’inflation. La plupart des titres, y compris les titres d’État, paient les flux de trésorerie nominaux promis. Cependant, rien ne garantit ce qui peut être acquis avec les paiements reçus. Si le taux d’inflation est élevé, le pouvoir d’achat des flux de trésorerie reçus de l’obligation diminuera.

Pour surmonter ce risque, les gouvernements émettent des obligations indexées sur l’inflation. Il y a deux possibilités. Le principal ou les coupons peuvent être indexés sur l’inflation. Le premier est connu sous le nom de P-Linker, tandis que le second est connu sous le nom de C-Linker. Dans le cas des P-Linkers, le principal est ajusté périodiquement sur la base d’un indice de prix tel que l’indice des prix à la consommation (IPC). Un taux de coupon fixe est ensuite appliqué au principal ajusté. Dans la plupart des cas, dans le cas improbable d’une déflation, si le capital ajusté à l’échéance est inférieur au capital initial, le gouvernement remboursera le capital initial.

Dans le cas des C-Linkers, le principal restera fixé à la valeur nominale initiale. À chaque période, le taux d’inflation sera ajouté à un taux fixe ou réel. La somme des deux taux est ensuite appliquée au principal. Si, en raison de la déflation, la somme des deux taux est négative, la pratique consiste à mettre le coupon à zéro.

Ainsi, le risque comporte de nombreuses dimensions, même avec un actif supposé sans risque comme une obligation d’État.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

