Votre argent : optez pour des fonds flottants, des obligations à taux variable ou des débentures liées au marché

Par Hemanth Gorur

Alors que les emprunteurs se réjouissent de la baisse des taux d’intérêt, les investisseurs obligataires et les preneurs de dépôts à terme se tordent les mains de désespoir. Les investisseurs qui dépendent des titres à revenu fixe ont vu leurs revenus d’intérêts chuter dans un passé récent. Cette situation peut persister un certain temps, mais tout n’est pas perdu pour les investisseurs obligataires. Connaître l’évolution des taux d’intérêt sur le marché et les produits d’investissement alternatifs disponibles peut vous aider à traverser intelligemment ces temps difficiles.

Des taux d’intérêt qui comptent

L’histoire des taux d’intérêt commence avec le taux de pension de la RBI. Le taux de pension est le taux auquel la RBI prête à toutes les autres banques. Les taux des prêts de détail des banques sont directement liés au taux des prises en pension. Actuellement, les banques citent un « spread » au-dessus du taux de pension, donnant le taux de prêt lié au taux de pension (RLLR).

Du côté des dépôts, les taux d’intérêt de n’importe quelle banque sont généralement inférieurs de 2 à 3 points de pourcentage aux taux débiteurs correspondants de cette banque. Les taux d’intérêt sur les dépôts et les taux d’intérêt sur les prêts ont tendance à évoluer de manière synchronisée, mais les premiers baissent plus rapidement et augmentent plus lentement, tandis que l’inverse est vrai pour les seconds.

Enfin, les taux d’intérêt obligataires sont le taux du coupon qui est garanti d’être payé à l’investisseur obligataire. Lorsque les taux d’intérêt baissent sur le marché, les prix des obligations augmentent car les obligations sont plus demandées que les dépôts, mais les taux d’intérêt des obligations déjà achetées ne sont pas affectés.

Tendances actuelles des taux sur le marché

Le taux des prises en pension est actuellement à un plus bas historique de 4 %. Le taux des prises en pension devrait rester dans la fourchette de 4 à 5 % pendant un certain temps, compte tenu du scénario macroéconomique qui prévaut.

De même, les taux des prêts bancaires ont également évolué vers le sud. Selon les données de la RBI, les taux de prêt moyens pondérés (WALR) des prêts existants et nouveaux dans les banques ont baissé de manière continue au cours des neuf dernières années. Alors que le premier est passé d’environ 12 % à environ 8 % au cours de cette période, le second est passé d’environ 12 % à environ 6 %.

Les taux de dépôt ont également affiché un comportement similaire, les taux moyens pondérés des dépôts à terme nationaux (WADTDR) tombant d’environ 9 % huit ans en arrière à environ 5 % actuellement. Tant que le taux des prises en pension reste dans la fourchette susmentionnée, les taux de dépôt et les taux d’intérêt obligataires resteront probablement modérés aux niveaux actuels pendant un an ou deux.

Que peuvent faire les investisseurs obligataires ?

Cela nous amène à ce que les investisseurs obligataires doivent faire. Les investisseurs ayant déjà acheté des obligations auraient probablement des taux de coupon plus élevés que les taux du marché en vigueur, auquel cas ils devraient terminer la durée de l’obligation jusqu’à l’échéance et ne pas sortir prématurément.

Les investisseurs qui cherchent à investir dans des obligations ont intérêt à opter pour des obligations dont l’échéance est plus courte. En effet, vous ne voulez pas vous enfermer dans un taux d’intérêt bas pour une durée plus longue alors qu’il est probable que les taux d’intérêt augmentent une fois que les signaux macroéconomiques le permettront. Alternativement, les investisseurs peuvent également opter pour des obligations à taux variable, des débentures liées au marché ou des fonds flottants, où les taux d’intérêt augmenteraient avec les taux en vigueur sur le marché. Étant donné que les taux d’intérêt ont atteint leur plancher, il y a peu ou pas de risque qu’ils baissent davantage par rapport aux niveaux actuels.

Les marchés obligataires ne sont pas aussi volatils que les marchés boursiers, alors prenez le temps de faire preuve de diligence raisonnable et de prendre une décision éclairée.

L’écrivain est fondateur, Hermoneytalks.com

