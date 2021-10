Votre argent – Options et contrats à terme : Connaître les différences

Dans le cas d’options d’achat, le titulaire n’exercera que si le prix au comptant de l’actif sous-jacent est supérieur au prix d’exercice du contrat. De même, les détenteurs de put exerceront si et seulement si le prix au comptant est inférieur au prix d’exercice du contrat.

Par Sunil K Parameswaran

Les contrats à terme et à terme sont appelés contrats d’engagement. En effet, une fois qu’une partie conclut un tel contrat, elle a une obligation d’exécution, qu’elle ait réalisé un profit ou subi une perte. En revanche, les contrats d’options sont appelés contrats conditionnels, car la performance du titulaire dépend de la survenance d’un événement.

Dans le cas d’options d’achat, le titulaire n’exercera que si le prix au comptant de l’actif sous-jacent est supérieur au prix d’exercice du contrat. De même, les détenteurs de put exerceront si et seulement si le prix au comptant est inférieur au prix d’exercice du contrat.

Contrats à terme et options

Les contrats à terme et les options sont des accords négociés aujourd’hui en ce qui concerne les performances futures. Au moment où la date future arrive, une partie aura un profit, ce qui signifie évidemment que la contrepartie aura une perte. Dans le cas d’une position longue à terme, si le prix de l’actif terminal est supérieur au prix à terme initial, le long aura un profit et le short aura une perte. En revanche, si le prix de l’actif terminal est inférieur au prix à terme initial, le short aura un profit et le long aura une perte.

Bien évidemment, le prix de l’actif terminal doit être soit supérieur, soit inférieur au prix à terme initial. Par conséquent, une partie est tenue de subir une perte. Ainsi, les contrats à terme exigent que les deux parties présentent une garantie de performance ou une marge au départ. Ceci est ajusté quotidiennement pour les gains et les pertes, ce que l’on appelle l’évaluation au marché. Ainsi, à l’expiration du contrat, la perte subie par une partie est transférée à la partie avec un bénéfice. Par conséquent, le spectre du défaut s’en va.

Contrats d’options

Dans les contrats d’options, il n’y a aucune possibilité de défaut de la part des acheteurs. Ils feront de l’exercice si c’est rentable, et ils n’ont pas besoin de le faire autrement. Cependant, en principe, les courts métrages peuvent faire défaut. C’est-à-dire que si le prix au comptant final est supérieur au prix d’exercice, le vendeur peut refuser de livrer dans le cas des options d’achat. De même, dans le cas des options de vente, le vendeur peut refuser d’accepter la livraison, si le prix spot terminal est inférieur au prix d’exercice. Ainsi, tous les vendeurs ou écrivains d’options doivent déposer des marges.

Le besoin d’une marge de la part des vendeurs d’options peut être considéré comme suit. Une fois qu’un contrat d’options est conclu, le long obtiendra un flux de trésorerie positif ou nul, tandis que le short obtiendra un flux de trésorerie négatif ou nul. Étant donné qu’un détenteur ne peut pas obtenir un flux de trésorerie négatif ultérieur, mais que la contrepartie peut le faire, les acheteurs d’options sont tenus de payer un prix ou une prime non remboursable initial au vendeur d’options.

Cela est vrai pour toutes les options, qu’elles soient d’achat ou de vente, européennes ou américaines. En revanche, du fait que l’une ou l’autre des parties peut avoir à s’attendre à un flux de trésorerie négatif ultérieur, les contrats à terme et à terme n’entraînent le paiement d’aucune prime par l’une ou l’autre des parties. En raison du facteur de risque bidirectionnel, l’évaluation au marché s’applique aux deux parties à un contrat à terme. Cependant, dans le cas des options, il ne s’applique qu’aux écrivains ou aux shorts puisque le risque est unidirectionnel.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

