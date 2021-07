Votre argent : où pouvez-vous investir vos fonds d’urgence ?

in

Investissez-le de manière systématique pour obtenir des rendements sans compromettre la liquidité et sans prendre de risque excessif.

Par Sneha Joshi

Nous convenons tous que nous devons avoir des économies pour les urgences. La vie est imprévisible, surtout après une pandémie. Certains jours ne sont pas tous ensoleillés ; par conséquent, il est crucial d’être préparé pour le jour de pluie.

Voici cinq façons de vous préparer à toute éventualité.

Lister vos dépenses mensuelles

Une bonne habitude est de différencier les dépenses en fonction de la nécessité. Les dépenses inévitables comprennent le loyer, l’électricité, les frais d’études, l’épicerie, les vêtements, tandis que les dépenses pour les films, la gastronomie, les vacances luxueuses, etc., sont discrétionnaires. La hiérarchisation des dépenses en fonction des besoins et de l’utilité peut aider à réduire les dépenses inutiles et à augmenter les économies.

Déterminer le fonds d’urgence

Une règle universelle consiste à mettre de côté trois à six mois de frais de subsistance dans le cadre des fonds d’urgence. Si votre emploi est permanent et stable, vous pouvez opter pour la mise de côté de trois mois de dépenses comme fonds d’urgence, tandis que si vous avez un emploi à temps partiel ou un emploi contractuel ou un freelance, vous souhaiterez peut-être disposer d’un corpus plus important d’au moins six mois. de dépenses mensuelles.

Économie prévue du fonds d’urgence

Il est important de vous assurer que votre fonds d’urgence est accessible et liquide. Cependant, le garder en espèces ou dans un compte d’épargne n’est pas la meilleure option, du moins pas l’ensemble du corpus. Investissez-le de manière systématique pour obtenir des rendements sans compromettre la liquidité et sans prendre de risque excessif.

Il est essentiel d’investir pour les urgences à court et à long terme. Un moyen simple de diviser le fonds d’urgence en urgences à court terme et à long terme consiste à estimer les dépenses pour financer ces urgences. Comme l’investissement pour les urgences à court terme doit être très liquide, il est préférable d’investir dans un fonds liquide.

En ce qui concerne la liquidité, les liquidités permettent une facilité de remboursement instantané. Jusqu’à Rs 50 000 peuvent être crédités instantanément sur votre compte bancaire lié.

Outre la liquidité, il est important de diversifier et de répartir votre fonds d’urgence sur différentes avenues qui garantissent une accessibilité rapide tout en bénéficiant de rendements élevés.

Pour les urgences à long terme, une façon de l’investir est de parquer une certaine somme dans un fonds multi-actifs. Ces fonds permettent une liquidité sans charge de sortie après un an d’investissement et sont une option comparativement meilleure par rapport à un dépôt fixe si l’horizon d’investissement est supérieur à trois ans.

L’auteur est gestionnaire de fonds associé, Alternative Investments, Quantum AMC

