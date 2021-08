Votre argent : ouvrir un dépôt fixe ? Vérifiez d’abord ces 5 paramètres

Toute institution financière notée CRISIL FAA+ ou CARE AA est considérée comme la meilleure. Par conséquent, vérifiez la cote de crédit de l’institution financière pour minimiser vos risques.

Le dépôt fixe (FD) est l’instrument d’investissement le plus populaire en Inde. Les gens investissent généralement dans des FD pour atteindre des objectifs financiers tels que la construction d’une maison, l’achat de véhicules à moteur, un mariage, des études supérieures, etc. Un FD peut également vous aider à planifier efficacement votre retraite. Cependant, avant d’ouvrir un compte FD, les investisseurs doivent évaluer quelques facteurs pour maximiser les rendements.

Durée du FD

La durée d’un FD est directement liée à son taux d’intérêt. Par exemple, les rendements des dépôts fixes à 10 ans sont toujours supérieurs à ceux d’un FD à un an. Vous pouvez choisir des FD pour tous les types d’objectifs financiers : à court terme (1 à 3 ans), à moyen terme (3 à 5 ans) et à long terme (5 à 10 ans).

Évaluation

Les agences de notation de crédit comme CRISIL et CARE évaluent plusieurs paramètres pour attribuer des notations aux institutions financières. Toute institution financière notée CRISIL FAA+ ou CARE AA est considérée comme la meilleure. Par conséquent, vérifiez la cote de crédit de l’institution financière pour minimiser vos risques.

Taux d’intérêt

Actuellement, les meilleurs taux d’intérêt FD oscillent autour de 6,70%, et les seniors peuvent s’attendre à un taux d’intérêt supérieur de 0,25%. Les taux d’intérêt sont de deux types : cumulatifs et non cumulatifs. Dans le mode cumulatif, le montant investi reste bloqué jusqu’à l’échéance, et les intérêts accumulés et le principal sont crédités à la fin du terme. Mais, en mode non cumulatif, vous pouvez gagner un montant d’intérêt fixe chaque mois, trimestre, semestre ou année. Par conséquent, lors de l’ouverture d’un FD, choisissez le bon type pour obtenir les meilleurs rendements.

Facilité de prêt

Généralement, les gens demandent des prêts lorsqu’ils ont un besoin urgent d’argent. Mais, lorsque vous ouvrez un FD, vous devenez automatiquement éligible pour bénéficier d’un prêt contre celui-ci. Ces prêts vous permettent de retirer jusqu’à 75 % de votre montant investi à un taux d’intérêt supérieur de 2 % aux meilleurs taux d’intérêt FD (les plus élevés). Dans ce cas, la durée du prêt est égale à la durée du FD. Par conséquent, si vous avez investi dans un FD de 10 ans et que vous demandez un prêt la deuxième année, vous pouvez obtenir huit ans pour le remboursement du prêt.

Institution financière

Alors que tous les FD sont bons, toutes les institutions financières ne le sont pas. Analysez les caractéristiques et les services à valeur ajoutée de l’institution financière avant d’ouvrir un compte FD.

Si vous voulez tirer le meilleur parti de votre investissement, évaluez ces paramètres. Dans le monde de l’investissement, le temps c’est de l’argent. Et, en investissant dans un instrument FD qui rapporte moins de 6,7% aujourd’hui, vous risquez de perdre l’opportunité de faire fructifier votre capital judicieusement.

