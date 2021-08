VOTRE ARGENT : Pas de fidélisation des clients : les assurés et les assureurs sont touchés par les ventes abusives

La science des données doit être utilisée de manière plus intensive pour personnaliser les produits et services. En d’autres termes, le modèle économique doit subir une métamorphose.

Par Tushar Chatterjee

Un assureur-vie semble être dans un dilemme perpétuel quant à savoir s’il doit se concentrer sur l’amélioration de son chiffre d’affaires ou de son résultat net. Les assureurs indiens ont depuis longtemps décidé de miser sur la première ligne. Même les régulateurs apprécient les efforts des assureurs pour obtenir uniquement la croissance du chiffre d’affaires. Quand ils disent que l’industrie a augmenté de 7,49 % l’an dernier, ils font référence à la croissance des nouvelles affaires. Bien que les nouvelles affaires soient la pierre angulaire de tout assureur-vie, la santé globale dépend du total des primes reçues au cours d’une année, qui comprend les primes de renouvellement.

Selon le dernier rapport annuel de l’IRDAI, les primes de renouvellement ne représentaient que 54,75 % du total des primes perçues. C’est extrêmement bas étant donné que la durée moyenne de paiement des primes d’une police d’assurance-vie a été estimée à environ 15.

Cela signifie que la prime de renouvellement devrait être plusieurs fois supérieure à la première prime. Si les assureurs gagnent de moins en moins de primes de renouvellement, ils ne peuvent pas générer suffisamment d’excédents de valorisation qui, dans le secteur des assurances, sont considérés comme un bon indicateur du profit des activités d’assurance. Si l’excédent est inférieur, le bonus pour les assurés sera moindre et les dividendes pour les actionnaires seront également moindres. Étant donné que de plus en plus d’assureurs-vie sont cotés (y compris le leader du marché LIC), l’accent devrait être mis sur l’amélioration des résultats.

Collection de primes à faible renouvellement

C’est un cercle vicieux pour les assureurs en ce moment. Étant donné que la perception de la prime de renouvellement est faible, ils doivent désespérément rechercher de nouvelles affaires tout au long de l’année. Dans leurs actes de désespoir, les agents liés et les mandataires sociaux continuent de vendre des produits que de nombreux assurés trouvent très vite peu utiles. Un taux plus élevé de déchéances et de rachats signifie une perception plus faible des primes de renouvellement. Cela signifie que les assureurs doivent se procurer de nouvelles affaires, quelle que soit la qualité de ces affaires. Cela met fin au cercle vicieux.

Pas étonnant que les ratios de persistance de presque tous les assureurs-vie soient faibles. En déclarant le taux de persistance, de nombreux assureurs mentionnent le taux de persistance sur 13 mois qui atteint généralement 70 % voire 80 %. Cependant, une police ne contribue aux résultats financiers d’un assureur que lorsqu’elle est maintenue en vigueur pendant au moins cinq ans. Désormais, les ratios de persistance à 61 mois sont inférieurs à 50 % pour tous les assureurs-vie sauf deux.

Coût d’exploitation réduit

Les assureurs commenceront à se concentrer davantage sur la réduction des dépenses opérationnelles. Leurs infrastructures numériques seront suffisamment solides pour prendre en charge les options de travail à domicile. De nombreuses interactions avec les clients et les intermédiaires seront axées sur la technologie, ce qui entraînera une baisse des dépenses opérationnelles. Les outils de marketing numérique seront mieux utilisés pour vendre et entretenir les polices.

Pour améliorer les résultats, certaines choses doivent être réglées immédiatement. Les assureurs doivent s’assurer que chaque police est vendue en fonction de besoins d’assurance spécifiques. Des programmes d’engagement client devraient être mis en place pour arrêter les cas de déchéances et de remises précoces. Les clients ne devraient trouver aucune raison d’être lésés par les assureurs.

Les assureurs ne peuvent pas laisser le travail d’entretenir de bonnes relations avec les clients aux seuls agents. Fini le temps où les agents étaient les meilleurs amis de la famille et conseillers financiers. Les intermédiaires d’aujourd’hui n’ont ni la patience ni l’énergie pour bâtir l’entreprise. La science des données doit être utilisée de manière plus intensive pour personnaliser les produits et services. En d’autres termes, le modèle économique doit subir une métamorphose.

L’auteur est un analyste de l’industrie de l’assurance

