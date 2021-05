Votre argent: planification financière pour la nouvelle normalité

Après avoir sécurisé la base, l’argent restant doit être dirigé vers votre plan financier initial.

Par Sreeram Sivaramakrishnan

L’année écoulée a vu des suppressions d’emplois, le retrait d’offres d’emploi et de stages et, dans certains cas, une exploitation extrême des salariés par les entreprises et les institutions. Les gens sont reconnaissants d’avoir un emploi, et certains se sont même contentés de réduire leur salaire pour conserver leur emploi.

De nombreuses personnes avaient des plans d’investissement impliquant des investissements mensuels dans des fonds communs de placement (SIP). Il y a une tentation d’arrêter les SIP et de conserver les liquidités dans un compte d’épargne pour se préparer aux urgences. Il y a aussi le sentiment que la vie est éphémère et donc, économiser de l’argent pour l’avenir est futile, et des déclarations comme «la vie est courte», «vous ne vivez qu’une seule fois» et «carpe diem» (saisissez le jour) se dressent. Il n’y a aucune raison pour nous de laisser la peur ou le fatalisme dicter nos vies. Et je donne ci-dessous quelques étapes financières et de style de vie que vous pouvez prendre en ce moment.

Nous devons croire en notre résilience et en notre capacité à surmonter cette catastrophe. Nous nous devons à nous-mêmes et à nos familles de gérer le présent et de poursuivre nos plans financiers avant la pandémie, dans la mesure du possible.

Étape 1: Fixation de la base

Assurance santé: Nous avons besoin d’un régime d’assurance maladie pour la famille indépendant de nos employeurs. Nous ne pouvons plus dépendre de nos employeurs pour couvrir nos frais médicaux. Assurez-vous d’avoir un régime d’assurance maladie distinct pour couvrir votre famille.

Fonds d’urgence: Idéalement, un fonds d’urgence devrait représenter jusqu’à 12 mois de dépenses. Regardez votre sortie pour 2019 et soustrayez vos dépenses de vacances. Ajoutez 10% à ce montant qui devient votre exigence de fonds d’urgence. Environ 30% de ce fonds devrait être dans un compte d’épargne ou des dépôts fixes liés tandis que le reste peut être dans des fonds liquides ou des dépôts à terme.

Étape 2: Carrière et soins personnels

Assurer une trésorerie: Assurez un flux de trésorerie en conservant votre emploi ou votre entreprise actuelle. N’ajoutez pas à votre stress en changeant d’emploi ou en créant une nouvelle entreprise à moins que vous n’ayez pas le choix. Si vous êtes dans un lieu de travail toxique, endurez jusqu’à ce que vous obteniez quelque chose de mieux. Ne quittez pas une entreprise établie pour une startup.

Étape 3: Élaborez et exécutez votre plan d’investissement

Après avoir sécurisé la base, l’argent restant doit être dirigé vers votre plan financier initial. Ici, l’allocation d’actifs est essentielle. Assurez-vous d’avoir une allocation suffisante aux capitaux propres, à la dette à moyen et à long terme. Fonds communs de placement et autres titres

Pour l’équité, vous pouvez suivre la formule de 100 moins l’âge. Considérez PPF, EPF, VPF dans le cadre de votre allocation de dette à long terme. Utilisez des obligations souveraines en or pour avoir une allocation en or. Un jeune de 30 ans devrait investir 60 à 70% en actions, 20% en dette à long terme, 5 à 10% en dette à moyen terme et 5 à 10% en or. Les options de dette à moyen terme comprennent les dépôts à terme et les fonds communs de placement de dette. Et oui, vous devez supposer que vous vivrez bien au-delà de 60 ans. Évitez les investissements dans l’immobilier.

Limiter les dépenses et éviter les prêts

Ce n’est pas le temps de passer sur des éléments inutiles. Achetez des gadgets à prix moyen, si nécessaire. Limitez vos dépenses en meubles et biens de consommation durables aux articles qui auront un impact sur votre productivité. Ce n’est pas le moment de contracter de nouveaux prêts pour des raisons futiles.

La nouvelle normalité n’a rien à voir avec l’ancienne vie que nous tenions pour acquise. Et cette nouvelle normalité peut se produire dans un an, voire une décennie. Quoi qu’il en soit, nous devons rester optimistes et cela doit se refléter dans nos choix de mode de vie et nos plans financiers.

L’écrivain est éducateur en gestion et professeur invité dans les grandes écoles de commerce

