Votre argent : plus d’options d’investissement aujourd’hui, mais la patience est toujours la clé pour créer de la richesse

L’or était l’investissement préféré et le nombre de tolas du métal jaune déterminait votre richesse.

Les dernières semaines ont vu les grands indices boursiers baisser. Les investisseurs institutionnels étrangers vendent et les investisseurs institutionnels nationaux achètent. Et entre les deux, les investisseurs particuliers ne savent pas vraiment à quoi s’attendre. Et cela semble être un bon moment pour réfléchir au comportement et à l’approche d’investissement de générations d’investisseurs.

Choix en 2020

Commençons par la génération actuelle d’investisseurs – les choix sont illimités, le dernier en date étant d’investir dans des crypto-monnaies qui n’avaient aucune base de référence sur laquelle s’appuyer. De même, il s’agit d’investir dans des idées d’entrepreneurs new-age en leur donnant des capitaux propres ou du capital-risque, dans lesquels le capital des investisseurs peut théoriquement devenir nul ou apporter des rendements époustouflants.

L’investissement en actions a connu un essor considérable au cours des derniers mois, les jeunes investisseurs ouvrant des comptes demat pour négocier et investir dans des actions. Les produits de dette structurée liés à des indices de marché protégeant le capital ont également trouvé leur écho. Les rendements, si le résultat est conforme à la tendance, sont généralement à deux chiffres.

Options dans les années 1980 et 1990

Quelles étaient les options pour ceux dans les années 1980 et 1990? Le nouveau film 83 décrit le parcours de l’équipe indienne de cricket vers le succès lors de la Coupe du monde 1983. Une scène où le capitaine se rend dans une laverie pour économiser de l’argent dépeint l’écosystème de cette époque. L’épargne était le point principal et l’investissement viendrait plus tard. Et les options d’investissement étaient principalement les dépôts bancaires à terme. Il n’est pas surprenant que de nombreux investisseurs investissent dans des fonds de chit, communément appelés «comité».

C’est durant cette période que le système financier indien commençait à s’ouvrir. La libre tarification des actions et la suppression du Contrôleur des émissions de capital (CCI) entrent en ligne de compte. Et cela a donné un nouvel élan aux marchés actions. C’est également au début des années 90 que l’équité en tant que classe d’actifs est entrée en action pour la première fois. Et les gens pensaient que cela pouvait être un moyen d’investir et de créer de la richesse.

Options dans les années 1950 et 1960

Dans les années 1950 et 1960, les gens économisaient leur argent durement gagné pour l’utiliser au moment du mariage, de l’éducation et des festivals. La plupart des gens gardaient leurs économies à la maison et seuls les riches avaient un compte bancaire et investissaient dans des dépôts à terme. L’or était l’investissement préféré et le nombre de tolas du métal jaune déterminait votre richesse.

Au fil des ans, les options d’investissement ont parcouru un long chemin. Bon nombre d’investisseurs nés dans les années 50 et 60 sont au fait de la technologie et en même temps patients avec le processus d’exécution, une habitude que la génération actuelle doit imiter.

Le coût de la vie et les installations disponibles aujourd’hui sont beaucoup plus élevés qu’auparavant. Aujourd’hui, on peut épargner, investir et surveiller les investissements en un clic dans le confort de la maison. C’est bien loin de l’époque où la paperasse et l’investissement prenaient quelques jours. De plus, aujourd’hui, on peut à nouveau investir dans toutes les zones géographiques en un clic. Mais chaque génération a apporté une nouvelle perspective et un apprentissage pour que chaque génération se nourrisse et s’améliore.

L’écrivain est associé directeur, BellWether Associates LLP

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.