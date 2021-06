VOTRE ARGENT : Pourquoi investir dans des fonds indiciels ou des fonds internationaux est une stratégie intelligente

Les investisseurs ayant un profil de risque modéré à élevé ou ceux qui ont construit une allocation raisonnable en actions basées en Inde peuvent se tourner vers les fonds internationaux.

Par Harshad Chetanwala

Les fonds indiciels et les fonds internationaux ont attiré l’attention des investisseurs ces dernières années. Ces deux fonds vous aident à investir dans des entreprises bien établies et en croissance en Inde et à l’étranger. Pendant des années, la plupart des investisseurs se sont penchés sur des fonds à gestion active axés sur les actions indiennes afin de créer de la richesse pour eux. Maintenant, est-il nécessaire de changer cette stratégie ou de créer un mélange de fonds diversifiés en actions, indiciels et internationaux ?

Fonds indiciels

Les fonds indiciels proposent des investissements basés sur la capitalisation boursière. La stratégie de ces fonds n’est pas de gérer activement le portefeuille et d’imiter les indices créés par NSE ou BSE sur la base de la capitalisation boursière. Par exemple, si aujourd’hui le poids de HDFC dans Nifty 50 est de 10 %, alors le fonds indiciel aura également 10 % de son portefeuille dans HDFC. Le fonds rééquilibrera son portefeuille à intervalles réguliers et l’alignera sur le poids de l’indice. Du point de vue des coûts, le ratio des frais des fonds indiciels est faible par rapport à d’autres fonds diversifiés en actions, car il n’y a pas besoin de gestion active de fonds ou de recherche. Certains fonds indiciels bien connus sont les fonds indiciels Nifty50, les fonds indiciels Sensex et les fonds indiciels NIFTY Next 50.

Vue sur les fonds indiciels

Les fonds indiciels ont le potentiel de générer de bons rendements pour les investisseurs, cependant, la régularité des fonds indiciels surperformant les fonds actifs sur le long terme dépend de la maturité de l’économie et de la profondeur du marché boursier. Dans les pays en développement comme l’Inde, il existe des opportunités pour les entreprises d’améliorer leur efficacité et de bien performer dans différents secteurs. Certaines entreprises ont le potentiel de croître à un rythme plus rapide que celles à forte capitalisation boursière. Par conséquent, avoir un mélange de fonds actifs et indiciels dans votre portefeuille peut mieux fonctionner. L’allocation dans les fonds indiciels peut être élevée pour les investisseurs débutants ou à faible risque. Les investisseurs ayant un profil de risque modéré ou élevé peuvent avoir une allocation de 15 à 20 % dans des fonds indiciels.

Fonds internationaux

Les fonds internationaux vous aident à investir dans des entreprises en dehors de l’Inde et à diversifier vos investissements dans différents pays. Ces fonds investissent majoritairement dans un panier de fonds actions basés sur différents thèmes ou pays. À l’heure actuelle, les fonds internationaux préférés sont ceux qui investissent aux États-Unis, en Chine et dans des sociétés diversifiées à l’échelle mondiale. Grâce à ces fonds internationaux, vous pouvez investir dans des sociétés comme Alphabet (Google), Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Samsung, Tenent, Alibaba, etc.

Vue sur les fonds internationaux

Les investisseurs ayant un profil de risque modéré à élevé ou ceux qui ont construit une allocation raisonnable en actions basées en Inde peuvent se tourner vers les fonds internationaux. Ces investisseurs peuvent allouer 10 % du portefeuille dans des fonds internationaux. Les investisseurs qui viennent de commencer leur investissement en actions ou qui ont un faible appétit pour le risque peuvent l’éviter à ce stade.

Bien que les fonds indiciels et les fonds internationaux se soient bien comportés dans le passé et aient le mérite de faire partie de votre portefeuille, vous devriez les ajouter progressivement à votre portefeuille et continuer à vous diversifier dans différentes capitalisations boursières et secteurs afin de réduire générer un bon rendement à long terme.

L’écrivain est co-fondateur, MyWealthGrowth.com

