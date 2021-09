Votre argent : pourquoi la liquidité est primordiale pour une entreprise

in

Par Sunil K Parameswaran

Un actif est dit liquide s’il peut être acheté et vendu facilement. En d’autres termes, si l’actif se négocie sur un marché liquide, les acheteurs peuvent facilement localiser les vendeurs et vice versa. Sinon, si les acheteurs sont nettement plus nombreux que les vendeurs, les commerçants devront augmenter leurs prix pour effectuer des transactions. Au contraire, si le marché est dominé par les vendeurs, alors les prix devront être baissés avant qu’une transaction n’ait lieu.

Une mesure de la liquidité est l’écart acheteur-vendeur si le marché de l’actif est réalisé par des courtiers. Les concessionnaires donnent généralement un devis à double sens, c’est-à-dire un prix d’achat et un prix de vente plus élevé. La différence entre les deux s’appelle le spread. Si les transactions sont rares, les spreads seront élevés. Sinon, si le marché est très liquide, les spreads seront faibles.

Problèmes de liquidité

Les banques sont aussi des revendeurs. Leur produit est de l’argent. Ainsi, comme les autres courtiers, ils ont également un écart appelé marge nette d’intérêt, qui est la différence entre leur taux d’emprunt et leur taux d’emprunt. Si la liquidité est serrée, la marge sera élevée. Sinon, s’ils sont au ras des fonds, la marge sera faible.

La banque centrale d’un pays dispose de divers outils pour influencer la liquidité. Il s’agit notamment des opérations d’open market, qui impliquent l’achat et la vente de titres publics, et l’ajustement des taux de réserves applicables aux banques commerciales. Si la banque centrale achète des titres, elle injecte de l’argent dans le système et augmente la liquidité. En revanche, s’il veut réduire la liquidité, il peut vendre des titres. Dans le cas des réserves, si la banque centrale veut réduire la liquidité, elle augmentera le taux de réserves. Cependant, il veut mettre plus de fonds à la disposition du secteur bancaire pour les prêts, il réduira le taux de réserve.

Les entreprises et les analystes d’entreprise utilisent certains ratios clés pour évaluer la liquidité. Le premier est appelé le rapport de courant. C’est le rapport entre l’actif circulant et le passif circulant. Les actifs courants sont appelés fonds de roulement et les actifs courants moins les passifs courants sont appelés fonds de roulement nets. Ainsi, si le ratio actuel est supérieur à un, alors le fonds de roulement net sera positif, sinon il sera négatif. Si le fonds de roulement net est négatif, cela signifie que dans une certaine mesure, les actifs à long terme sont financés par des passifs à court terme.

Passifs à court terme

Cela peut être un problème car les dettes à court terme doivent être remboursées rapidement alors que les actifs à long terme peuvent être difficiles à vendre. Une mesure plus stricte de la liquidité est le ratio rapide ou le ratio acide-test. Il est calculé en soustrayant les stocks des actifs courants, puis en divisant par les passifs courants. Ainsi, le ratio rapide sera inférieur au ratio actuel. La justification de la soustraction des stocks est que de tous les actifs courants du bilan, ils sont les plus difficiles à convertir en espèces.

La liquidité est primordiale pour une entreprise. À long terme, une entreprise qui n’est pas rentable s’effondrera. À court terme, une entreprise sans liquidités adéquates est susceptible de fermer ses portes. Le profit et l’argent ne sont pas les mêmes. Ainsi, une entreprise peut être très rentable, mais avoir un manque de liquidités qui peut entraîner un arrêt brutal de ses activités.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

