Votre argent : pourquoi le recouvrement de créances doit être intelligent et facile

Il est temps pour le secteur du recouvrement de créances d’aller au-delà du numérique en offrant aux clients une expérience personnalisée intelligente avec une gamme complète de points d’accès et d’options pour résoudre les dettes selon leurs conditions.

Par Anshuman Panwar

L’envoi d’e-mails ou de SMS, ou l’hébergement d’une passerelle de paiement numérique, ne constitue pas une stratégie de collecte numérique vraiment intelligente. Il est temps pour le secteur du recouvrement de créances d’aller au-delà du numérique en offrant aux clients une expérience personnalisée intelligente avec une gamme complète de points d’accès et d’options pour résoudre les dettes selon leurs conditions. Les attentes changeantes des clients et les mandats réglementaires obligent les prêteurs à adopter une approche holistique. Voici les facteurs à l’origine de ce changement :

Personnalisation pour une expérience unique

L’expérience client personnalisée est aujourd’hui omniprésente et les consommateurs s’attendent à une communication pertinente. Cela augmente les attentes des consommateurs et oblige les prêteurs à utiliser des algorithmes d’IA qui répondent à l’engagement des consommateurs en temps réel. Cela crée le besoin d’expériences personnelles à chaque étape du parcours client, de la communication initiale à la résolution finale. Les communications de personnalisation conçues sur mesure pour des personnalités spécifiques génèrent un taux d’engagement 40 à 60 % plus élevé.

Responsabiliser les clients numériquement

Lorsque les clients sont responsabilisés en créant des expériences numériques spécifiques à leurs besoins et préférences, le processus de recouvrement des créances devient transparent et les taux de recouvrement sont meilleurs. Les consommateurs d’aujourd’hui sont motivés à se libérer de leurs dettes. Les prêteurs doivent adopter une approche collaborative en offrant aux clients toutes les chances de trouver une solution.

Exigence de valeur supérieure

La fidélité des clients n’est plus uniquement motivée par le prix, le produit ou le service. Les clients recherchent de la valeur dans chaque communication et engagement. S’appuyer sur les données et les analyses devrait aider les prêteurs à concevoir des stratégies centrées sur le client pour générer des interactions contextuelles, rendant ainsi le remboursement plus gérable et holistique.

Atténuer le risque de non-conformité

Les réglementations de conformité dans le secteur du recouvrement de créances sont conçues pour protéger les consommateurs contre les pratiques intimidantes. La plate-forme de recouvrement de créances doit avoir des protections intégrées contre le risque de non-conformité. Des pratiques allant de la création d’une communication conforme à la mise en place d’une équipe juridique interne expérimentée qui supervise tous les engagements sont essentielles pour des recouvrements conformes.

L’écrivain est co-fondateur, Creditas Solutions

