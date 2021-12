Votre argent : pourquoi les prêts hypothécaires à annuité inversée ont peu de preneurs

De nombreux prêteurs n’ont jamais accordé de tels prêts, et d’autres souffrent de la « peur de l’inconnu ».

Par Prashant Das

Tantale, le fils du puissant dieu grec Zeus, possédait toutes les richesses, mais une malédiction lui interdisait de les consommer. La propriété immobilière par la classe moyenne indienne a une histoire similaire. Au cours des dernières décennies, la valeur nette des personnes âgées a augmenté et une plus grande partie de leur patrimoine est allouée à l’immobilier, même s’ils n’ont peut-être pas les liquidités nécessaires pour répondre à leurs besoins.

La RAM comme solution

L’hypothèque à annuité inversée (RAM) est un outil efficace pour briser la punition tantale. Il permet aux personnes âgées (60+) de convertir leur propriété en espèces tout en gardant le toit au-dessus de leur tête tout aussi sûr et sécurisé. Dans un contrat RAM typique, un prêteur verse le prêt sur 10 à 20 ans en versements mensuels. Les propriétaires reçoivent un paiement digne, semblable à une pension, pour maintenir ou améliorer leur niveau de vie. À l’échéance, les paiements s’arrêtent et matraqués avec les intérêts accumulés, se transforment en une somme forfaitaire payable par le propriétaire au prêteur. Il est important de noter que la réglementation protège les personnes âgées contre l’expulsion et la forclusion jusqu’à ce que l’un des deux conjoints soit en vie. Le montant forfaitaire, cependant, continue de susciter de l’intérêt jusqu’au décès des deux époux. Finalement, le prêteur liquide la maison, réclame le solde impayé et remet le reste aux héritiers légaux.

Une étude réalisée par des étudiants de l’IIM à Ahmedabad estime que près de 26 millions de foyers en Inde seront éligibles à la RAM au cours de la prochaine décennie. Avec une taille de billet de 25 lakh, le marché vaut 860 milliards de dollars. Mais depuis 2007, le nombre total de RAM émis en Inde n’est que de quelques centaines.

Barrages routiers

De nombreux prêteurs n’ont jamais accordé de tels prêts, et d’autres souffrent de la « peur de l’inconnu ». Certains s’inquiétaient des risques, principalement liés à la liquidation des actifs. D’autres l’ont imputé à une faible demande. En effet, RAM limite partiellement le motif du legs : les héritiers n’auront droit qu’à la trésorerie résiduelle laissée par le prêteur.

Les débiteurs hypothécaires peuvent transmettre les paiements de RAM aux héritiers, si la motivation est forte. Cependant, une enquête SEBI (2015) a suggéré que moins de 10 % des personnes interrogées considèrent le « legs » comme leur motivation d’investissement. Ainsi, le manque de demande de RAM est causé par un manque de sensibilisation ou d’offre.

La voie à suivre

Les préoccupations du côté de l’offre sont quelque peu irrationnelles. La loi SARFAESI (2002) et l’IBC global de 2015 prévoient des mesures adéquates permettant aux banques de récupérer leurs cotisations. Les risques juridiques peuvent être atténués en installant une infrastructure administrative préventive. Les coûts répercutés sur les débiteurs hypothécaires peuvent être minimisés en créant une économie d’échelle. La RBI doit avoir des dispositions claires pour transférer le prêt aux ARC afin d’éviter les litiges liés aux héritiers.

Les risques des prêteurs sont financiers et se rapportent aux incertitudes concernant (1) la croissance du prix des actifs (2) la dépréciation de l’actif ; et (3) les frais de forclusion/contentieux. Notre modèle de simulation suggère que 15 % de ces prêts peuvent subir des pertes et que la gravité des pertes de ces prêts est en moyenne de 30 %. Pourtant, avec des mesures de risque adéquates, les rendements au niveau du portefeuille correspondent très bien à ceux des prêts hypothécaires ordinaires. Une grande partie des risques peut être atténuée par la prudence contractuelle : (1) documentation adéquate des héritiers (2) ratio LTV conservateur (3) prime de risque juste mais adéquate ; et (4) infrastructure administrative pour surveiller la qualité des garanties au fil du temps.

RAM est une aubaine à la fois pour les emprunteurs et les prêteurs. L’Inde doit libérer le potentiel de rationaliser davantage les marchés immobiliers.

L’écrivain est professeur agrégé d’immobilier (finance et comptabilité), IIM Ahmedabad. D’après les contributions d’une étude d’Akshay Thakur et Rasika Nishtane, étudiants en dernière année de MBA à l’IIM-A

