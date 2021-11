Votre argent : pourquoi les primes d’options ne peuvent jamais être négatives

Ainsi, tant les options d’achat que les options de vente, qu’elles soient européennes ou américaines, entraînent le paiement d’une prime positive au départ, par les acheteurs.

Par Sunil Parameswaran

Les traders qui débutent dans le domaine des options peuvent se demander pourquoi ils doivent payer une prime pour acheter une option, étant donné qu’une prime n’est pas requise pour acheter un contrat à terme. La réponse réside dans le fait que le premier est un contrat contingent, tandis que le second est un contrat d’engagement. Dans le cas d’un contrat à terme, une fois la position prise, tant le long que le short affrontent le spectre d’un cash-flow négatif.

Cependant, dans le cas des options, une fois le contrat conclu, le long aura un flux de trésorerie positif ou nul, tandis que le short aura un flux de trésorerie négatif ou nul. C’est la raison pour laquelle les options, à la fois les options d’achat et les options de vente, exigent que les longs paient une prime aux shorts au début.

Options d’achat et de vente

Les primes d’options ne peuvent jamais être négatives. Une prime négative impliquerait qu’un commerçant est prêt à vous payer pour acheter une option. Si c’est le cas, achetez-le en sachant pertinemment que le cash-flow ultérieur sera soit positif, soit nul. Par conséquent, il s’agit d’un cas clair ou d’un arbitrage. Ainsi, tant les options d’achat que les options de vente, qu’elles soient européennes ou américaines, entraînent le paiement d’une prime positive au départ, par les acheteurs.

La prime se compose de deux éléments, la valeur intrinsèque et la valeur temps. La valeur intrinsèque est ce que le détenteur obtiendrait s’il était immédiatement exercé. Il est donc égal à la mesure dans laquelle l’option est dans la monnaie si elle est dans la monnaie, ou nul si l’option est hors de la monnaie ou dans la monnaie. Ainsi, la valeur intrinsèque ne peut pas être négative.

La différence entre la prime d’option et la valeur intrinsèque est appelée valeur temps ou valeur spéculative de l’option. Il s’agit de la surprime payée par l’acheteur pour l’option d’attente et d’exercice ultérieur. Les options américaines ne peuvent pas avoir une valeur temps négative, c’est-à-dire que la prime doit être supérieure ou égale à la valeur intrinsèque.

appel européen

Les appels européens sur une action ne versant pas de dividendes ne peuvent pas non plus avoir une valeur temporelle négative. Cependant, les options de vente européennes sur une action et les appels européens sur une action versant des dividendes peuvent avoir une valeur temporelle négative. Cela peut être apprécié comme suit. Supposons que le cours de l’action soit proche de zéro. Le détenteur d’un put européen aimerait exercer, mais est contraint par le fait que la date d’exercice est plus éloignée. Cela pourrait entraîner une valeur de temps négative pour l’option. Dans le cas d’un appel d’offres européen sur une action payant un dividende, le détenteur peut souhaiter exercer et récupérer le dividende. Cependant, le caractère européen de l’option l’en empêche. Par conséquent, la valeur du temps peut être négative.

La limite supérieure de la prime d’appel est le cours de l’action. Personne ne paiera plus que le prix de l’action pour acquérir une option, ce qui entraîne le paiement ultérieur si un prix d’exercice est exercé. Si l’action est si attrayante, autant l’acquérir maintenant. La limite supérieure pour un put américain est le prix d’exercice, tandis que pour un put européen est la valeur actuelle du prix d’exercice. Le cours de l’action le plus bas possible est zéro. Ainsi, la borne supérieure pour le premier est le prix d’exercice. Dans le cas de ces derniers, ce cash-flow ne sera réalisé qu’à l’échéance. Par conséquent, la limite supérieure est la valeur actuelle du prix d’exercice.

