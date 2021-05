Votre argent: pourquoi nous devons planifier la retraite à chaque étape de la vie

À ce stade, l’accent est mis sur le corpus de retraite. Une grande partie de l’épargne devrait être dirigée vers des placements de planification de la retraite.

Par Lakhwinder Kaur Dhillon

La planification de la retraite est une décision très cruciale dans la vie de chacun, car il faut un jour quitter le marché du travail, peu importe votre dynamisme, votre jeunesse ou votre humeur actuelle. La règle d’or de la planification de la retraite est de commencer dès que vous commencez à gagner. C’est une planification pour une nouvelle étape de la vie et ce voyage deviendra plus habilitant et confortable si nous avons souhaité la stabilité financière et la liberté financière à la retraite.

Puissance de composition

Une planification de la retraite structurée dès le plus jeune âge aidera à libérer le pouvoir de la composition pendant une période plus longue, contribuant ainsi à accumuler un plus grand corpus. La planification de la retraite consiste simplement à retirer une partie de votre revenu au cours de vos années de revenu pour vous fournir une source passive après votre retraite.

C’est plus facile à dire qu’à faire, car garder de côté une partie du revenu est un aspect et engager ce revenu dans la bonne avenue d’investissement pour gagner un futur revenu passif et remplir l’exigence de corpus souhaitée pour différents objectifs financiers est un autre aspect. À différentes étapes de la vie, différentes stratégies de planification financière sont nécessaires. Au stade initial du cycle de rémunération, les responsabilités sont moindres et la canalisation des bénéfices dans la bonne direction est très essentielle et la budgétisation joue un rôle très important à ce stade.

L’objectif de la planification de la retraite devrait également être initié à ce stade du cycle de rémunération. Mais si l’on a des personnes à charge à ce stade, la couverture vie est également requise, surtout lorsqu’il n’y a pas de police d’assurance vie fournie par les employeurs. Une assurance temporaire qui fournit la protection requise à un coût effectif peut être envisagée.

Couverture vie et santé

Dans la deuxième étape de la vie, vous êtes susceptible d’avoir des personnes à charge sur vos revenus. Vous devez donc souscrire une assurance-vie et une assurance maladie. À ce stade, alors que les revenus et les dépenses augmentent, il est essentiel de définir les objectifs financiers futurs en termes d’exigences financières à court, moyen et long terme. La gestion des exigences en matière de fonds est également cruciale à ce stade, car le besoin croissant de fonds peut vous entraîner dans un piège de la dette qui peut nuire à votre pointage de crédit.

Ne créez pas de dette au détriment de votre épargne-retraite. L’investissement doit être fait judicieusement en tenant compte des économies d’impôts, du taux d’inflation, de l’appétit pour le risque, etc. L’alignement des revenus, des économies, des dépenses et des investissements est très critique à ce stade car la planification des investissements majeurs liés à l’achat d’une maison, au financement d’une voiture, la planification de l’enseignement supérieur des enfants, la planification des mariages d’enfants, etc. se font à ce stade.

Portefeuille d’investissement

Créez un portefeuille de placement approprié avec une combinaison de produits de placement variés qui correspondent aux besoins de croissance, de revenu et de liquidité. Révisez régulièrement le portefeuille afin de pouvoir accumuler le corpus prévu pour différents objectifs financiers.

Si vous avez géré les étapes un et deux avec prudence, alors la troisième étape est une phase enrichissante car à ce stade, la plupart de vos dépenses sont stabilisées tandis que le revenu augmente, ce qui entraîne finalement plus d’économies. À ce stade, de nombreux besoins financiers sont également satisfaits par les revenus passifs obtenus grâce aux investissements judicieux réalisés aux étapes un et deux. À ce stade, l’accent est mis sur le corpus de retraite. Une grande partie de l’épargne devrait être dirigée vers des placements de planification de la retraite.

L’écrivain est professeur assistant, Amity Business School

