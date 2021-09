Votre argent : pourquoi un investissement forfaitaire dans ELSS est un bon choix

in

Les fonds ont une période de blocage de trois ans, qui se trouve également être la période de blocage la plus basse parmi les autres investissements de la section 80C.

Les plans d’épargne liés à des actions (ELSS) ont attiré l’attention de nombreux investisseurs. Cependant, il existe une idée fausse selon laquelle le moyen idéal d’investir dans ELSS est uniquement via SIP (plans d’investissement systématiques). Laissez-nous comprendre si vous devez ou non investir un montant forfaitaire dans les fonds communs de placement ELSS.

Qu’est-ce qu’ELSS ?

C’est un type de fonds commun de placement qui investit la majorité de ses actifs dans des actions et des titres liés à des actions. Il permet à un individu ou à une déduction fiscale HUF jusqu’à Rs 1,5 lakh par an en vertu de l’article 80C de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu. Les fonds ont une période de blocage de trois ans, qui est également la plus faible. en période parmi d’autres investissements de la section 80C.

Ces fonds communs de placement à économie d’impôt servent le double objectif d’appréciation du capital (car la majorité des actifs sont investis dans des actions) et d’économie d’impôt.

Lorsque vous consacrez un montant forfaitaire à des fonds communs de placement à économie d’impôt ELSS, vous achetez des parts qui valent le montant de l’investissement à la valeur liquidative des fonds communs de placement alors en vigueur ou à la valeur liquidative du fonds. Investir un montant forfaitaire dans des fonds communs de placement est préférable lorsque les marchés ont une faible volatilité des prix. Cela est dû au fait que les prix des fonds sont relativement stables sur ces marchés et que la moyenne des coûts n’a plus d’importance dans de telles situations. Comme la totalité du montant est investie en une seule fois à tout moment, les rendements sont considérablement plus élevés et la puissance de la capitalisation est capable de multiplier les rendements à un taux exponentiel.

Investissement forfaitaire

Si vous disposez du montant forfaitaire de l’investissement, il est conseillé d’investir l’intégralité de l’avantage de la déduction fiscale de l’article 80C de Rs 1,5 lakh dans des investissements permettant d’économiser de l’impôt au début de l’exercice. Cela permet des rendements plus élevés sur vos investissements car votre argent est investi pour une durée plus longue. De plus, vous n’avez pas à prendre de décision d’investissement précipitée à la fin de l’année.

Pour les propriétaires d’entreprise qui ont des sources de revenus saisonnières, le mode d’investissement forfaitaire serait un moyen d’investissement idéal. Sinon, ils pourraient envisager d’investir à la fois dans le SIP et dans des investissements forfaitaires en fonction de leurs flux de trésorerie. Cela garantira qu’ils ne sont pas stressés financièrement pendant l’investissement.

Source : Gourou fiscal

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.