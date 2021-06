Votre argent : quatre conseils pour les investisseurs novices en bourse

De nombreux traders ne veulent pas faire cet effort et c’est pourquoi ils sous-performent et perdent de l’argent à cause du trading sans recherche et analyse.

Par Gaurav Soni

Le trading en bourse est un jeu à haut risque. Les nouveaux investisseurs sont souvent déçus lorsque leur valeur d’achat baisse. Les erreurs courantes que les gens commettent incluent la moyenne des positions, essayer de déjouer le marché, sur-trading pour récupérer les pertes et se concentrer trop sur les bons plans, etc.

Voici quelques points qui peuvent vous aider lorsque vous investissez en bourse.

Apprendre à commercer soi-même

Il est assez simple d’obtenir un flux incessant de conseils sur le trading, mais il est très difficile de gagner de l’argent avec ces conseils. La meilleure façon de réussir dans le trading est d’apprendre à trader soi-même. Il est impossible de gagner de l’argent en écoutant les trucs et astuces d’amis ou de la télévision. Vous devez travailler sur des graphiques, comprendre les structures et apprendre à placer vos propres métiers de manière indépendante. De nombreux traders ne veulent pas faire cet effort et c’est pourquoi ils sous-performent et perdent de l’argent à cause du trading sans recherche et analyse.

Diversifier, mais ne pas trop diversifier

L’objectif d’un portefeuille diversifié est d’inclure diverses industries et catégories qui réagissent différemment les unes des autres. De cette façon, cela aide à réduire les risques, en particulier à long terme. La diversification du portefeuille est très importante car elle nous aide à minimiser notre risque non lié au marché.

Le risque non lié au marché est quelque chose qu’un investisseur peut contrôler contrairement au risque de marché. Le risque non lié au marché est directement lié à la performance de l’entreprise, tandis que le risque de marché est lié à des événements macroéconomiques tels que les récessions, les variations de taux d’intérêt, les catastrophes naturelles, etc.

Investir dans de bonnes entreprises

Investissez dans des entreprises dotées d’un modèle commercial solide qui génèrent de préférence des bénéfices récurrents et occupent une position dominante sur le marché. Ils réalisent de bons rendements des capitaux propres avec peu de dettes et génèrent de solides flux de trésorerie qui leur permettent de remettre l’excédent d’argent aux actionnaires sous forme de dividendes. Investir dans une bonne entreprise dépend aussi beaucoup de l’obtention d’un bon prix. Une bonne entreprise peut toujours être un mauvais investissement si vous la payez trop cher – c’est l’une des façons les plus courantes de perdre de l’argent en bourse. Ne payez donc jamais trop cher pour une action.

Concentrez-vous sur le fait d’avoir raison

Montrer vos émotions et être humain peut être une bonne chose. Mais avec l’investissement, les émotions ont tendance à créer des erreurs coûteuses qui conduisent à de mauvaises décisions. Il y a une différence subtile entre avoir raison et être dans l’argent.

Source : Gourou fiscal

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.