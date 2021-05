Votre argent: quatre raisons de choisir les fonds communs de placement plutôt que d’acheter des actions

En fonction de votre horizon de placement, vous pouvez opter pour des fonds liquides ou des fonds d’obligations d’entreprises. Vous pouvez également emprunter la voie du plan d’investissement systématique (SIP)

Par Shubham Phophalia

L’intérêt pour les actions monte en flèche alors que les marchés boursiers atteignent de nouveaux sommets. Cependant, la grande question demeure de savoir si les jeunes investisseurs investissent directement dans des actions ou via des fonds communs de placement. Voici quelques raisons pour lesquelles les fonds communs de placement détiennent un petit avantage sur les actions (actions) en termes d’investissement soumis à la rationalité individuelle.

Diversification du portefeuille

Cela réduit le risque de concentration dans un stock particulier car ici l’investissement est effectué dans différents types d’actions, et une telle activité atténue les pertes si un ou deux stocks ne fonctionnent pas ou ne subissent pas de pertes. Mais en cas d’investissement direct en actions, on n’investira pas dans plus de 10 actions en moyenne, ce qui entraînera d’énormes risques sur son investissement en cas de volatilité.

Gestion professionnelle

Les fonds communs de placement sont gérés professionnellement par une équipe de gestionnaires de fonds qui effectuent de nombreuses recherches et étudient diverses actions, puis identifient et sélectionnent des actions sélectionnées qui sont plus rentables ou celles qui signifient une croissance dans un proche avenir. Ils étudient les états financiers et autres informations nécessaires sur les entreprises et connaissent bien le processus de gestion des risques. D’un autre côté, investir dans des actions signifie qu’un individu devra étudier lui-même le marché boursier et analyser les vents contraires et les vents contraires de ces actions. C’est la raison pour laquelle la tâche d’identification, d’analyse et d’évaluation des risques n’est pas une tasse de thé pour débutant.

Approche disciplinée

Un fonds commun de placement suit une approche très systématique, professionnelle et disciplinée, pour investir l’argent des investisseurs, puis il existe différents types de fonds ici sous forme d’actions, de dette, d’hybride, d’or, etc., avec des objectifs spécifiques tels que retraite, projets pour enfants, etc. En fonction de votre horizon de placement, vous pouvez opter pour des fonds liquides ou des fonds d’obligations d’entreprises. Vous pouvez également emprunter la voie du plan d’investissement systématique (SIP)

Avantages fiscaux

Il existe des avantages sous la forme de déductions disponibles en vertu de l’article 80C de la loi de l’impôt sur le revenu lors de l’investissement dans certains régimes de fonds communs de placement, par exemple, un régime d’épargne lié à des actions dans lequel une déduction allant jusqu’à Rs 1,5 lakh par an est disponible. Aucun avantage de ce type n’est disponible dans l’investissement direct en actions et il faut payer certains frais tels que STT, taxe de distribution de dividendes, taxe sur les plus-values, frais de courtage. Dans les fonds communs de placement, il faut payer des frais de gestion des fonds.

Si un investisseur a le temps d’étudier et de rechercher diverses actions et leurs informations financières, il peut créer son propre portefeuille d’investissement en actions. Mais si nous ne sommes pas en mesure de mener des recherches adéquates ou de consacrer suffisamment de temps à la compréhension et à l’évaluation de diverses actions et de leurs actualités connexes, et que nous voulons que notre argent soit pris en charge par des gestionnaires de fonds professionnels dont l’intention est de nous fournir un rendement constant sur le long terme période spécifique en investissant de manière diversifiée, le fonds commun de placement est la meilleure option pour investir.

