Votre argent: relation entre le rendement du capital et le rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres est l’une des mesures importantes de la performance financière d’une entreprise pour ses actionnaires. Examinons la relation entre le rendement des capitaux propres (ROE) et le rendement du capital (ROC).

Examinons les états financiers de Dipankar Ltd (DL) pour son dernier exercice: Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) Rs 1 200 crore; revenu net Rs 600 crore; les actionnaires fondent Rs 2 500 crore; total des actifs Rs 6 000 crore; passifs courants Rs 1 500 crore. L’entreprise n’a pas de dette à court terme portant intérêt et l’encours de la dette à long terme est de Rs 2000 crore (à rembourser après cinq ans au complet) avec un taux d’intérêt de 10% et le taux d’imposition applicable pour l’entreprise est de 40%.

Retour sur capital (ROC)

Le ROC est calculé en divisant l’EBIT après impôts par le montant du capital investi. L’EBIT après impôt pour DL est de Rs 720 crore. Le capital investi est de Rs 4.500 crore (c’est-à-dire l’actif total moins le total des passifs courants, donc Rs 6.000 crore moins Rs 1.500 crore). Le capital investi pourrait également être calculé comme la somme des fonds des actionnaires et de la dette à long terme (pour DL, il s’agit de Rs 2500 crore plus Rs 2000 crore). Par conséquent, le ROC pour DL est de 16% (Rs 720 crore / Rs 4,500 crore * 100). Cela indique que DL gagne 16 Rs en ROC pour chaque Rs 100 en capital investi.

Dériver le ROE du ROC

En fait, le ROE pourrait être calculé comme la somme du ROC et de l’excédent du ROC par rapport à la dette-capitaux propres multiplié par les intérêts après impôt. Pour DL, le ROC est de 16%. Le taux d’intérêt est de 10%. Le taux d’intérêt après impôt est de 6% soit 10 (1-0,40). Le ratio d’endettement de DL est de 0,80 fois, c’est-à-dire dette / équité (2 000/2 500 crore). Par conséquent, le ROE pour DL est = ROC + [ (ROC- After tax interest rate) * D/E] = 24% (16% + [(16%-6%) *0.80]. si nous calculons le ROE de DL directement en divisant le revenu net par les fonds de ses actionnaires, nous obtenons les mêmes 24% (Bénéfice net / fonds des actionnaires * 100 = (1200-200) (1-0,40) / 2500 * 100).

À retenir pour les jeunes investisseurs en actions

Tout en évaluant l’attractivité économique d’une action cible, les jeunes investisseurs en actions doivent s’assurer que l’entreprise cible obtient un ROE supérieur à celui de son ROC. Si le ROE de l’entreprise cible est inférieur à son RDC, cela indique que l’entreprise est incapable de générer un rendement suffisant sur son capital investi pour payer ses frais d’intérêts après impôts sur les emprunts. Par conséquent, l’un des moyens de connaître la qualité des investissements réalisés par une entreprise est de la soumettre au test ROE moins ROC. Dl réussit ce test car son ROC (16%) est supérieur à son taux d’intérêt après impôt de 6%.

L’écrivain est professeur associé de finance à XLRI – Xavier School of Management, Jamshedpur

