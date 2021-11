Votre argent : sachez calculer votre valeur nette annuelle

Ces actifs incluraient vos comptes d’épargne, vos espèces, vos dépôts à terme, etc. Faites une liste de tous vos objets qui peuvent avoir de la valeur. Ceux-ci peuvent inclure des bijoux, des montres, des instruments de musique, des collections, des antiquités, des objets de famille, etc.

Par Rachit Chawla

Votre valeur nette est le total de vos actifs financiers et non financiers, moins l’encours total de vos dettes (hypothèque, prêt automobile, prêt personnel, prêt immobilier, prêt commercial, dette de carte de crédit, etc.). En termes plus simples, c’est le montant d’argent que vous auriez, en espèces, si vous deviez vendre tous vos actifs et rembourser toutes vos dettes.

La valeur nette d’un individu est l’indicateur de sa situation financière. Même s’il n’y a pas de nombre magique prédéfini de valeur nette que vous devriez rechercher, savoir comment calculer votre valeur nette peut vous aider à suivre vos progrès financiers d’année en année.

Le calcul de votre valeur nette n’est pas un processus difficile ; tout ce que vous avez à faire est de rassembler toutes les informations concernant votre actif et votre passif. Créez un dossier sécurisé où vous pouvez conserver toutes les informations concernant vos actifs et passifs qui seraient mis à jour au moins une fois par an.

Calculez votre patrimoine

La façon la plus simple de commencer est de calculer d’abord vos actifs les plus importants. Il peut s’agir de votre maison, de votre voiture ou de tout autre investissement majeur. Si vous exploitez une entreprise, vous pouvez également inclure la valeur marchande de votre entreprise.

La prochaine étape serait de collecter vos derniers relevés pour vos actifs les plus liquides. Ces actifs incluraient vos comptes d’épargne, vos espèces, vos dépôts à terme, etc. Faites une liste de tous vos objets qui peuvent avoir de la valeur. Ceux-ci peuvent inclure des bijoux, des montres, des instruments de musique, des collections, des antiquités, des objets de famille, etc.

Calculez votre passif

Tout comme vous l’avez fait avec les actifs, calculez d’abord votre plus gros passif. Commencez par calculer les dettes telles que votre hypothèque, votre prêt automobile, votre prêt personnel ou toute autre dette importante que vous avez contractée. Ceux-ci pourraient inclure tout solde impayé sur vos cartes de crédit, les prêts étudiants restants ou toute autre dette que vous devez rembourser.

Faire le calcul

Soustrayez simplement le nombre total de passifs du nombre total d’actifs pour obtenir votre valeur nette. Ne vous découragez pas si le nombre n’est pas trop élevé ; même s’il est négatif, cela ne veut pas nécessairement dire que vous devriez vous inquiéter, surtout lorsque vous débutez votre carrière. Mettez à jour vos actifs et passifs dans votre dossier au moins une fois par an (de préférence à la même date) et calculez votre valeur nette. En comparant cette valeur nette avec la valeur nette de l’année précédente, vous seriez en mesure d’évaluer assez précisément votre croissance financière.

Certaines choses à considérer

Lorsque vous calculez votre valeur nette, soyez aussi prudent que possible tout en estimant la valeur de vos actifs. Si vous disposez d’une épargne liquide, vous devez la conserver dans des comptes à haut rendement. Cela vous aiderait à faire fructifier votre patrimoine plus rapidement.

Si vous avez plusieurs dettes impayées, travaillez à les payer le plus rapidement possible. Vous pouvez envisager de refinancer ou de consolider des dettes à un taux d’intérêt inférieur pour accélérer le processus de remboursement de vos dettes. Examinez attentivement votre budget et réduisez vos dépenses partout où vous le pouvez. Le capital que vous économisez peut soit être consacré à des investissements à faible risque, à rendement modéré/élevé, soit au remboursement de la dette. Si vous avez encore du capital à revendre après cela, vous devez absolument créer un corpus pour prendre en charge vos besoins financiers après la retraite.

L’auteur est PDG et fondateur de Finway FSC

