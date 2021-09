Votre argent : sachez comment est construit le profil de risque d’un investisseur

in

Par Rachit Chawla

Lorsque vous entendez le mot « risque », vous pouvez ressentir une opportunité ou assumer une menace potentielle de perte. Cela dépend de la perception de l’individu; le risque signifie différent pour différentes personnes. En investissement, le profilage des risques désigne une pratique visant à identifier la préparation d’une personne à prendre des risques. Différentes situations sont prises en compte, dont l’acceptabilité ainsi que la compréhension du facteur de risque.

Considéré principalement comme lié à l’investissement, le profilage de risque est le résultat de la façon dont vous vous préparez et réagissez aux situations défavorables de la vie. Le score est calculé après avoir calculé l’objectif d’investissement, l’horizon d’investissement et les facteurs psychologiques. En investissement, le profil de risque est basé sur ces trois facteurs : la perception du risque, la tolérance émotionnelle et la capacité financière.

Lorsque vous envisagez d’investir, vous devez fermer le travail autour du questionnaire sur le profil de risque. Il calcule non seulement les constructions de risque, mais pose également une question de suivi qui aide à comprendre le point de vue de l’investisseur dans les trois facteurs de risque de l’investissement. Il est très important d’avoir une compréhension approfondie de ces facteurs pour être conscient des conséquences de la prise de risques. Il aide à trouver un point idéal dans la prise de risque.

Étant donné que différentes personnes ont des objectifs, des buts et des justifications différents derrière l’investissement, leur appétit à prendre des risques diffère. Avant d’investir, un planificateur financier doit discuter en détail avec l’investisseur et il doit trouver un point idéal. Le marché étant volatil, la planification financière doit être robuste. Ces facteurs de risque, qui sont connus pour être au cœur de toute planification financière, peuvent atténuer tout risque.

Tolérance émotionnelle

Ce que vous pensez d’un événement de planification financière spécifique dans votre histoire d’investissement est ce qu’est la tolérance émotionnelle. Comment avez-vous tendance à réagir lorsqu’il y a une baisse de 20 % ? Comment réagissez-vous quand il y a une augmentation de 10 % ? Ce sont les questions qu’un investisseur doit se poser avant d’investir dans les marchés volatils.

La situation financière de chacun et la place pour ajouter ou réduire la volatilité sont mesurées par la capacité financière à prendre des risques. Mais cela ne signifie certainement pas qu’il mesure également la capacité d’une personne à prendre des risques calculés afin d’atteindre certains objectifs de sa planification financière. Ce processus est différent et comprend également des équations mathématiques. Cependant, les résultats altèrent souvent la capacité à prendre des risques. Par exemple, si une personne a la capacité de suivre ses rentrées de fonds sans toucher à ses investissements, elle tombe dans la « haute capacité à prendre des risques ». De la même manière, si les investissements sont menacés et qu’il y a un besoin urgent de commencer à produire des revenus, alors la personne a une faible capacité à prendre des risques.

Perception du risque

Les hypothèses que les gens ont sur la prise de risques financiers sont principalement influencées par leur personnalité financière, ce qui entraîne des conflits avec la réalité. Ils ont tendance à présumer que la situation des marchés est risquée, mais leurs hypothèses peuvent être assez différentes de la réalité. Par exemple, si quelqu’un parvient à prendre des risques dans la vie, il peut penser à l’effondrement du marché, à des perturbations politiques ou même à l’action de la banque fédérale d’une certaine manière, il peut prendre des décisions qu’il ne prendra généralement pas s’il se fonde sur leur capacité financière ou même leur tolérance émotionnelle.

Ils ont mal interprété les risques. Dans des conditions où ils sont prêts à prendre des risques, ils ne voudraient pas prendre de décisions immatures et perdre de l’argent en conséquence.

L’auteur est PDG et fondateur, Finway FSC

