Votre argent: sachez comment les mensualités sont calculées

Par Sunil K. Parameswaran

Les prêts hypothécaires sont appelés prêts amortis. Les versements égaux sont calculés pour la durée restante du prêt au début d’une période, généralement le mois. La plupart des prêts hypothécaires sont remboursés au moyen de versements périodiques égaux à des intervalles également espacés dans le temps.

C’est de là que proviennent les termes Versements mensuels égaux (EMI). Chaque paiement comprendra une composante d’intérêts et une composante principale. Ainsi, l’encours du principal et des intérêts de la tranche diminuera à chaque versement. Cependant, puisque la tranche est fixe, la composante principale augmentera.

En pratique, nous avons des hypothèques à taux fixe et à taux variable. Dans le premier cas, le taux d’intérêt reste fixe pendant toute la durée du prêt. Cependant, dans le cas des prêts hypothécaires à taux variable, les taux sont généralement réinitialisés au début de chaque année. Chaque fois que le taux est réinitialisé, le capital impayé à ce moment-là sera réamorti sur la durée restante jusqu’à l’échéance. Si le taux d’intérêt a baissé, il en sera de même pour l’IME. Sinon, si le taux d’intérêt a augmenté, l’IME augmentera.

Un problème pratique avec les prêts est la possibilité d’un prépaiement. Il s’agit d’un paiement de principal à la fin du mois qui dépasse le principal prévu. Si le taux d’intérêt est constant, les futurs IME diminueront en raison du remboursement anticipé, qui sert à réduire l’encours du principal. Dans le cas d’une hypothèque à taux variable, le nouvel IME sera influencé par deux facteurs, la baisse imprévue de l’encours du principal et le nouveau taux d’intérêt sur l’hypothèque.

Les taux de prépaiement ou les vitesses de prépaiement sont essentiels pour projeter les flux de trésorerie d’un prêt hypothécaire. La mortalité par mois unique ou SMM est le pourcentage du principal impayé prévu à la fin du mois qui est prépayé. Supposons que l’encours au début du mois soit L. Le taux d’intérêt est de r% par mois et l’IME est A. La composante principale de l’IME est A-rL.

Ainsi, l’encours prévu à la fin du mois est L- (A-rL) = L (1 + r) -A. Si le SMM est de m%, le prépaiement pour le mois est de m[L(1+r)-A]. Le principal impayé réel à la fin du mois est le solde impayé prévu moins le remboursement anticipé. Le principal impayé réel sera ensuite réamorti sur la durée restante jusqu’à l’échéance, en fonction du taux d’intérêt en vigueur. L’EMI pour le mois suivant, et sa division en une composante d’intérêts et une composante principale, est basée sur le principal réel au début du mois. Le principal prévu à la fin du mois est utilisé uniquement pour calculer le montant du prépaiement à la fin du mois.

La vitesse de prépaiement annuel est appelée taux de prépaiement conditionnel (TPC). Un moins le CPR équivaut à un moins le SMM porté à la puissance 12. Ainsi, ce prépaiement au taux de SMM 12 fois par an équivaut à prépayer une fois en fin d’année au CPR.

L’auteur est PDG, Tarheel Consultancy Services

