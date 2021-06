Votre argent : sachez comment les revenus de dividendes sont imposés

Le point de vue opposé est que bien qu’ils soient générés à partir des bénéfices après impôt au niveau de l’entreprise, ils constituent néanmoins un revenu pour les investisseurs et devraient donc être à nouveau imposés. Dans certains pays, il existe une taxe sur la distribution des dividendes (DDT).

Par Sunil K Parameswaran

Les intérêts payés par les entreprises sur les obligations, les débentures et les prêts bancaires sont des dépenses déductibles d’impôt, contrairement aux dividendes versés aux actionnaires privilégiés et aux actionnaires. Par conséquent, les intérêts de la dette ou du capital emprunté offrent à l’émetteur un bouclier fiscal et font baisser le coût effectif. Ainsi, la dette est moins chère que les capitaux propres et si une entreprise s’endette davantage, elle peut réduire son coût du capital.

Cependant, il n’y a pas d’unanimité sur la façon dont les rendements des titres devraient être imposés aux mains des investisseurs. Les intérêts ou coupons reçus par les investisseurs sont imposés aux mains des bénéficiaires. La logique est que ce flux de trésorerie provient des bénéfices avant impôts de l’entreprise émettrice et devrait donc être imposé au moins une fois.

Dividendes en actions

Les dividendes en actions, cependant, sont imposés aux mains du bénéficiaire dans certains pays. Il en est de même pour les dividendes sur les actions privilégiées. La raison de ne pas les imposer aux mains des bénéficiaires est qu’ils ont déjà été imposés une fois. Le point de vue opposé est que bien qu’ils soient générés à partir des bénéfices après impôt au niveau de l’entreprise, ils constituent néanmoins un revenu pour les investisseurs et devraient donc être à nouveau imposés. Dans certains pays, il existe une taxe sur la distribution des dividendes (DDT).

Cet impôt est payé par la société qui verse les dividendes et, dans ce cas, les actionnaires n’ont pas à payer d’impôt sur le revenu sur les revenus de dividendes qu’ils reçoivent. Dans ce cas, tous les actionnaires sont confrontés à une charge fiscale identique. Cependant, si les actionnaires individuels devaient payer l’impôt sur les revenus de dividendes, le prélèvement dépendrait de la tranche d’imposition dans laquelle ils se situent. Par conséquent, les personnes dans les tranches d’imposition inférieures paieraient un impôt sur les dividendes à un taux inférieur.

Les revenus de dividendes

Dans certains pays, les sociétés actionnaires sont exonérées de l’impôt sur le revenu sur les dividendes privilégiés et les dividendes en actions. Les dividendes perçus constituent un revenu pour une société actionnaire. S’ils sont imposés de ses mains, la même roupie a été imposée deux fois. À un moment donné, ce revenu constituera une source des dividendes qu’il versera à ses actionnaires. Si les actionnaires individuels sont tenus de payer des impôts sur les revenus de dividendes, cela signifierait que la même roupie sera imposée trois fois. Ainsi, dans certains pays, les revenus de dividendes, ou une partie de ceux-ci, perçus par les sociétés actionnaires sont exonérés d’impôt. Cependant, ces revenus sont imposables aux mains des actionnaires individuels.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

