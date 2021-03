Votre argent: sachez pourquoi votre pointage de crédit est important

En commençant tout en haut, avant de demander un prêt, vous devez comprendre qu’il y a quelques prérequis auxquels il faut prêter attention.

Supposons que vous ayez besoin d’un prêt pour réaliser quelque chose que vous planifiez depuis longtemps. Des dépenses imprévues jettent une clé dans les travaux de votre plan d’épargne financière. Eh bien, c’est là que le soutien financier entre en jeu.

En commençant tout en haut, avant de demander un prêt, vous devez comprendre qu’il y a quelques prérequis auxquels il faut prêter attention. Tout d’abord, votre pointage de crédit.

Qu’est-ce qu’une cote de crédit

Une cote de crédit est une valeur numérique comprise entre 300 et 850 qui détermine la solvabilité d’un individu. Des facteurs tels que le nombre de comptes ouverts, la dette, les factures de carte de crédit, l’historique des prêts et des remboursements, etc., influencent votre pointage de crédit. Une cote de crédit plus élevée, de meilleures chances pour vous d’obtenir un prêt avec un taux d’intérêt inférieur et de profiter de nombreux avantages.

Pourquoi vérifier votre pointage de crédit?

Garder une trace régulière de votre pointage de crédit et de vos antécédents de crédit peut s’avérer bénéfique. De cette façon, vous pouvez identifier vos lacunes et améliorer votre pointage de crédit de différentes manières. Cela vous aidera également à rester au courant de toute erreur de déclaration et à rectifier ces erreurs dès que possible.

Avantages d’une bonne cote de crédit

Si vous avez une bonne cote de crédit et que vous vous assurez de rester dans cette fourchette, vous êtes assuré de profiter de certains avantages. Vous serez presque toujours admissible aux meilleurs taux d’intérêt (bas) et vous pourrez obtenir l’approbation des prêts et des cartes de crédit sans aucun problème.

Pourquoi les rapports de solvabilité sont-ils utilisés?

Un rapport de crédit est un résumé détaillé de votre efficacité à payer vos factures et à rester au courant de vos remboursements de prêts (le cas échéant). Pour un prêteur, le rapport de crédit déterminera si vous êtes un candidat approprié ou non pour le crédit. Il fixera également les conditions d’approbation de la ligne de crédit. Il est important de vérifier régulièrement vos rapports de solvabilité pour vous assurer que les informations sont exactes et complètes.

Les scores de crédit sont des valeurs numériques telles que le score de Fair Isaac Corporation ou le score FICO. Ces scores sont des représentations numériques à 3 chiffres de la solvabilité d’un individu et vont de 300 à 900.

Une carte de numéro de compte permanent (PAN) est requise lors de la vérification de votre pointage de crédit, car il s’agit du document d’identification personnel d’un individu.

Les demandes de pointage de crédit peuvent avoir un impact négatif sur votre pointage. Un numéro de téléphone est nécessaire pour vous communiquer votre pointage de crédit et votre rapport de solvabilité. Des facteurs tels que les antécédents de prêt, la dette de carte de crédit, l’uniformité des remboursements, les comptes ouverts et les erreurs de déclaration peuvent affecter votre pointage de crédit et le modifier.

Source: Tax Guru