Votre argent : sept options de flux de trésorerie assurés pour vos années d’or

Par AP Singh

La retraite est le début d’une nouvelle vie sans responsabilités et pleine de liberté. Mais pour profiter de la beauté de cette nouvelle phase de la vie et la vivre pleinement, il faut être libre financièrement. Et cela n’est possible que lorsque les économies durement accumulées sont placées dans un portefeuille bien équilibré qui est diversifié entre les classes d’actifs dans la bonne proportion en fonction des objectifs financiers.

Alors qu’être surpondéré sur une classe d’actifs met une classe d’actifs en danger, être sous-pondéré sur une autre peut faire perdre une opportunité. Il est nécessaire de comprendre les facteurs de risque-rendement associés à chaque classe d’actifs et de construire un portefeuille, de le revoir à intervalles réguliers et d’apporter les modifications nécessaires au fur et à mesure des besoins.

Les exigences d’une vie après la retraite seraient d’assurer un flux de trésorerie mensuel et d’assurer une augmentation annuelle du flux de trésorerie mensuel pour faire face à l’inflation.

Principales options disponibles

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana : Il s’agit d’un régime de retraite par pension pour les seniors sans limite d’âge. Ce régime offre un taux de rendement assuré de 8 % pendant 10 ans. Ce régime est une bonne option pour ceux qui veulent obtenir des retours assurés.

Plan Epargne Seniors : Un programme soutenu par le gouvernement, il fournit un flux de revenus stable et à faible risque aux personnes âgées ainsi que des avantages fiscaux. Les retraités peuvent investir jusqu’à 15 lakh individuellement ou conjointement. Il est disponible dans toutes les banques et bureaux de poste. Un taux d’intérêt de 7,4% est payable pour le trimestre avril-juin dans le régime. SCSS est meilleur en termes de liquidité en raison d’une échéance plus courte de cinq ans. De plus, de l’argent peut être retiré prématurément du compte SCSS en payant une pénalité.

Obligations imposables RBI : Il s’agit d’obligations souveraines présentant un risque négligeable. Actuellement, le rendement offert est de 7,15 % flottant. Il s’agit d’obligations imposables d’une durée de sept ans.

FD de banques, NBFC, entreprises : Comme les dépôts à terme pour les personnes âgées ont des taux plus élevés avec des rendements assurés, ils restent les options d’investissement préférées pour eux. Actuellement, le taux de dépôt fixe des seniors le plus élevé est de 7,75 % proposé par Sarvodaya Small Finance Bank pour une période de cinq ans.

Régimes de rente des assureurs-vie : Les plans de rente disponibles auprès des compagnies d’assurance comprennent des plans de rente immédiate et différée. Alors que la rente immédiate commence à verser la rente immédiatement après le paiement du montant forfaitaire à la compagnie d’assurance, la rente différée verse la rente à la date différée requise par le rentier.

Caisse publique de prévoyance : Il peut être ouvert par tout citoyen indien pour une durée de 15 ans.

Ce régime est favorable aux retraités car il peut être prolongé indéfiniment au-delà de 15 ans par tranche de cinq ans. Cette extension peut être avec ou sans apports frais. Le taux de rendement moyen est meilleur que les dépôts fixes et il fonctionne sur le principe de l’EEE, c’est-à-dire qu’aucun impôt n’est payable au moment de l’investissement, du taux de rendement et au moment du retrait.

Système national de retraite : Le régime permet aux souscripteurs de cotiser régulièrement à un compte de retraite au cours de leur vie active. À la retraite, les souscripteurs peuvent retirer 60 % du corpus libre d’impôt et utiliser les 40 % restants du corpus pour acheter une rente afin de s’assurer un revenu régulier après la retraite. Le taux de rendement moyen est de 8 à 10 % au cours de la dernière décennie. Ce régime offre une déduction fiscale supplémentaire jusqu’à Rs 50 000 en vertu de l’article 80CCD (1B).

L’auteur est directeur, Amity School of Insurance, Banking & Actuarial Sciences

