Votre argent : SIP est le meilleur pari pour les hauts et les bas du marché

Continuez à investir dans des fonds communs de placement même lorsque les marchés atteignent des sommets historiques, car les marchés finiront par augmenter, tout comme les rendements des fonds communs de placement.



Les marchés boursiers indiens ont plus que doublé depuis le krach malheureux de mars 2020 sur fond de régime de taux d’intérêt bas et de liquidité. Alors que les marchés boursiers jouissent du statut de plus haut historique, plusieurs questions potentielles pourraient se glisser dans l’esprit des investisseurs.

Avantages du SIP

L’un des principaux avantages de la planification systématique des investissements (SIP) est la moyenne des coûts en roupies qu’elle offre aux investisseurs. La moyenne des coûts en roupies est un concept qui permet aux investisseurs de générer des rendements importants lorsqu’ils sont investis pendant une période prolongée. En mode SIP, un investisseur finit par acheter moins d’unités de fonds communs de placement lorsque les marchés sont élevés que lorsque les marchés sont bas et vice versa – cela fait la moyenne du coût total des unités de fonds communs de placement sur une période de temps.

Comme il est pratiquement impossible de prédire correctement les mouvements du marché et de distinguer le pic des marchés, il est recommandé à un investisseur de continuer à investir dans des fonds communs de placement via le mode d’investissement SIP sans se soucier des corrections du marché. Cependant, il convient de s’assurer qu’ils investissent dans des fonds communs de placement via SIP en fonction de leur profil de risque, de leurs objectifs financiers, de la disponibilité des fonds, de l’horizon d’investissement, etc. et non de l’évolution des prix du marché. Les hauts et les bas sont une partie incontournable de l’investissement en actions. Par conséquent, continuez vos investissements dans les fonds communs de placement même lorsque les marchés sont à leur plus haut niveau historique, car les marchés finiront par augmenter, tout comme les rendements des fonds communs de placement.

Rassemblement du marché

Alors qu’à court terme, les marchés boursiers peuvent sembler toucher leur sommet, il est difficile de prédire combien de temps le rallye se poursuivra. Par conséquent, racheter tous vos investissements en fonds communs de placement ou vous asseoir sur un énorme tas d’argent n’est peut-être pas idéal.

N’oubliez pas qu’investir dans des fonds communs de placement par le biais d’investissements forfaitaires s’avère désastreux pour votre portefeuille si les marchés se corrigent de manière significative et soudaine. D’un autre côté, investir dans des fonds communs de placement via SIP peut profiter aux investisseurs quels que soient les cycles du marché et même s’il y a une correction du marché entre-temps.

Source : Gourou fiscal

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.