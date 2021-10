Votre argent : SIP peut également fonctionner pour les fonds de dette, les NPS et les actions

Si vous démarrez un SIP, commencez à un jeune âge, car vous donnez alors à votre argent plus de temps pour fructifier.

Par Sunil K Parameswaran

Les plans d’investissement systématiques ou SIP sont souvent prescrits comme une solution idéale pour constituer un corpus. Ces plans nécessitent de mettre de côté une somme d’argent à intervalles réguliers et d’investir l’épargne dans un fonds commun de placement ou un portefeuille de fonds communs de placement. Il s’agit d’une stratégie aveugle, dans le sens où les investisseurs n’essaient pas de chronométrer le marché, en choisissant un moment optimal pour investir.

La stratégie repose sur le concept de la moyenne des coûts en dollars aux États-Unis et sur ce que nous appellerions la moyenne des coûts en roupies en Inde. Le principe est que notre investissement achètera plus de parts du FCP lorsque la valeur liquidative est faible et moins de parts lorsqu’elle est élevée. Par conséquent, le coût moyen par part ou action de l’OPC sera inférieur à la valeur liquidative moyenne. Cette dernière est calculée en attribuant une pondération égale à toutes les VNI observées. Par exemple, considérons trois valeurs liquidatives de 25, 40 et 50. Supposons qu’un investisseur verse 10 000 roupies dans le fonds à chacune des valeurs liquidatives observées. Il recevra 400, 250 et 200 unités. Le coût moyen est de 35,29 alors que la valeur liquidative moyenne est de 38,33.

Commencer SIP à un jeune âge

Si vous démarrez un SIP, commencez à un jeune âge, car vous donnez alors à votre argent plus de temps pour fructifier. Bien que le marché boursier puisse être très volatil à court terme, les preuves indiquent qu’au fil du temps, les actions surpassent les autres classes d’actifs en termes de rendement. En termes de choix, les gens peuvent investir dans des fonds à grande capitalisation ou des fonds à capitalisation flexible.

Ces derniers passent d’une catégorie d’actions à l’autre, en termes de capitalisation boursière, en fonction des perspectives du gérant sur le marché. Une autre alternative est l’investissement dans un fonds indiciel. Les investisseurs peuvent également diversifier entre la dette et les actions en démarrant un SIP dans un fonds équilibré ou en investissant systématiquement dans des fonds en actions et en dette. Il fut un temps où les SIP n’étaient recommandés que pour les fonds d’actions. Ils étaient d’avis que les fonds de dette sont plus adaptés aux investissements forfaitaires ponctuels. Mais il semble y avoir une refonte de cette philosophie.

Le Régime national de retraite est également un véhicule attrayant pour un SIP. Les investisseurs peuvent choisir une combinaison d’actions, de dette d’entreprise et de dette publique. Le coût de l’investissement peut être beaucoup plus faible dans un tel investissement. En fait, les SIP peuvent également être initiés dans des fonds communs de placement étrangers par des citoyens indiens. Il n’est pas nécessaire d’investir dans un OPC dans une optique d’investissement systématique. Nous pourrions identifier quelques actions intéressantes et y investir de l’argent à intervalles réguliers. Cela aussi donnerait l’avantage de la moyenne des coûts en roupies.

Plans de retrait systématique

Les plans de retrait systématique nécessitent le rachat d’un montant fixe à intervalles réguliers auprès d’un fonds commun de placement. Cela plairait aux retraités qui ont besoin d’un revenu stable. Cette stratégie peut cependant conduire à la prodigalité car si le montant reçu est supérieur à ce qui est requis, le solde sera généralement dépensé pour des dépenses non désirées. Ainsi, certains gestionnaires de fonds sont d’avis que les retraités devraient liquider leurs avoirs en fonds communs de placement au fur et à mesure des besoins, en fonction de leurs besoins en fonds, au lieu d’opter pour un plan de retrait systématique.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

