VOTRE ARGENT : Six façons clés d’être prêt à toute crise financière

Par Sanjiv Bajaj

L’imprévisibilité de la vie n’a jamais été aussi prononcée qu’elle ne l’est à l’époque actuelle. L’épidémie de Covid-19 a mis les réalités de la vie au premier plan. Cela peut être considéré comme un signal d’alarme pour s’assurer que les choses liées à l’argent et aux finances sont correctement prises en charge. Qu’il s’agisse de maintenir un fonds d’urgence, d’affecter des fonds à des objectifs à long terme, de maintenir une couverture adéquate des risques ou d’avoir une nomination appropriée, assurez-vous que vous et votre famille êtes en sécurité financière pour les situations de pandémie.

Examinons quelques-uns des aspects financiers clés et comment ils peuvent être renforcés.

Fonds d’urgence

Afin de répondre aux exigences financières, vous devez conserver certains fonds séparément. En cas d’urgence médicale ou de perte d’emploi, il faut éviter de puiser dans les investissements existants. Ainsi, mieux vaut conserver un fonds d’urgence d’au moins six mois de dépenses du foyer. Ces fonds peuvent être déployés dans des fonds de dette à court terme ou des fonds liquides pour des rendements fiscalement avantageux et une liquidité facile.

Couverture santé adéquate

Avoir une assurance maladie adéquate est la première étape vers la gestion des risques. L’inflation médicale a toujours été supérieure à l’inflation régulière et le coût des hospitalisations dues au Coronavirus l’a encore fait grimper. L’achat de couvertures santé individuelles ou de plans flottants familiaux ainsi que des plans contre les maladies graves est très nécessaire. Si vous disposez déjà d’une couverture santé, améliorez votre couverture en optant pour une formule complémentaire ou super complémentaire.

Couverture vie adéquate

En plus d’une couverture santé, obtenez une couverture d’assurance-vie adéquate, de préférence par le biais d’un régime d’assurance temporaire. Un plan temporaire est un plan à faible coût et à couverture élevée qui assure une protection financière à la famille. On peut même choisir d’ajouter des avenants tels que l’indemnité d’accident, maladie grave, etc., pour améliorer la couverture d’un régime d’assurance temporaire.

Investir pour des objectifs à long terme

Le moyen idéal d’épargner pour des objectifs à long terme est de détourner une partie des revenus vers eux avant de dépenser. Identifiez vos objectifs, puis affectez-y des fonds de préférence par le biais d’investissements axés sur les actions tels que les fonds communs de placement en actions. Le meilleur moyen est de continuer à investir via les SIP et de les lier à vos objectifs à long terme.

Dossiers d’investissement

Tenir un registre approprié de vos investissements est un élément crucial de votre parcours d’investissement. Assurez-vous d’avoir les documents de police d’assurance et les relevés relatifs aux investissements en fonds communs de placement conservés dans un endroit accessible aux membres de votre famille. En plus des coordonnées bancaires, les membres de votre famille doivent être au courant de tous vos investissements et plans d’assurance afin d’éviter toute fuite de dernière minute.

Candidat

Enfin, assurez-vous que les nominations appropriées sont faites dans tous vos investissements et régimes d’assurance. Après tout, le but des plans d’investissement et d’assurance est de profiter à votre famille. En l’absence de nomination, les membres de la famille peuvent éprouver des difficultés à revendiquer le produit. Et, même après avoir fait des nominations, vous pouvez créer un testament pour un transfert en douceur de vos actifs à vos héritiers légaux.

L’écrivain est coprésident et directeur général de Bajaj Capital

