Votre argent : six facteurs à considérer lors de la sélection d’une compagnie d’assurance-vie

Par AP Singh & Pallavi Seth

La pandémie de Covid-19 a été un signal d’alarme quant à l’importance de l’assurance-vie en ces temps difficiles. Bien que l’assurance-vie soit encore loin d’un produit tiré, elle a atteint le statut de produit nudge. La seconde moitié de 2020-2021 a vu une croissance des primes commerciales de 16% d’une année sur l’autre, avec plus de personnes préférant acheter des polices à prime unique (comme protection contre la perte de revenus future).

S’il est bon que les gens soient de plus en plus conscients de l’achat de polices d’assurance-vie, il est tout aussi important de choisir une bonne compagnie d’assurance-vie. Voici quelques facteurs à considérer lors du choix d’une compagnie d’assurance-vie :

Ratio de sinistres : Le ratio de règlement des sinistres (CSR) est simplement le pourcentage de sinistres réglés par une compagnie d’assurance par rapport au total des sinistres reçus chaque année. Une RSE élevée montre qu’il est plus facile de régler les sinistres avec l’entreprise. Une grande importance est accordée au ratio de règlement des sinistres pour évaluer la convivialité des assureurs-vie envers les clients.

Produits offerts : Après la pandémie, les consommateurs recherchent de meilleurs produits d’assurance-vie, ainsi que des options personnalisées. Le besoin de l’heure est la flexibilité des paiements, des produits innovants et des solutions personnalisées. Les clients doivent examiner les caractéristiques du produit, les avenants, les couvertures et les termes et conditions fournis par les entreprises. Les agrégateurs Web offrent une comparaison claire des produits d’assurance et peuvent aider à prendre la bonne décision.

Entreprises à la pointe de la technologie : avec l’accent croissant mis sur la distanciation sociale et les transactions sans contact, de plus en plus de consommateurs se tournent vers des modes d’achat et de renouvellement d’assurance-vie en ligne. Les clients doivent choisir des entreprises qui offrent des systèmes omnicanaux numériques et de meilleures fonctionnalités en ligne.

Marges de solvabilité : La réputation et la solidité financière des promoteurs de la compagnie d’assurance est très importante pour comprendre si elle peut gérer prudemment le fonds de l’assuré et si elle serait en mesure d’honorer son engagement. Pour comprendre la solidité financière de l’assureur, il faut comprendre la marge de solvabilité. La marge de solvabilité d’une entreprise est une mesure de sa capacité à honorer ses dettes, ses créances et autres engagements financiers.

Plus la marge de solvabilité est élevée, plus les compagnies d’assurance sont capables de régler les sinistres. Selon l’IRDAI, les assureurs doivent maintenir une marge de solvabilité minimale de 150 %. La marge de solvabilité de chaque entreprise est publiée dans le rapport annuel de l’IRDAI, et la comparaison peut être faite sur cette base.

Qualité de service : Le professionnalisme de l’agent ou du personnel d’accueil en dit long sur l’entreprise. Que l’agent écoute patiemment et comprenne les besoins du client ou qu’il soit occupé à faire un argumentaire de vente sans se soucier des besoins financiers du client est important . La décision finale ne doit être prise que si l’on est satisfait des services du personnel de vente lors des premières réunions.

Avis et évaluations : Les évaluations et les avis des compagnies d’assurance peuvent être très utiles pour choisir le bon assureur. Bien que certaines d’entre elles puissent être fausses et générées par la concurrence, une volée de plaintes de même nature contre une entreprise ne doit pas être ignorée car il s’agit d’un baromètre de la satisfaction des clients.

En tant qu’acheteur, il faut éviter de céder à la pression des assureurs ou des autorités et se concentrer sur l’achat du bon produit avec la bonne entreprise en fonction de ses besoins.

AP Singh est directeur et Pallavi Seth est professeur adjoint, Amity School of Insurance Banking & Actuarial Science

