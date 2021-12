Votre argent : suivez l’approche d’allocation d’actifs 12:80:80

Chaque investissement en actions au sein de ce portefeuille doit ajouter une valeur unique au portefeuille.

Par Rina Nathani

Certains investisseurs continuent d’enrichir leur portefeuille d’actions pour capitaliser sur la tendance haussière, exposant ainsi leur portefeuille aux risques du marché. En revanche, les investisseurs qui craignent des pertes effectuent des rachats intempestifs, stoppant leurs objectifs financiers. Les investisseurs doivent prendre des décisions rationnelles et ne pas laisser le bruit du marché ou les préjugés émotionnels entraver leurs décisions en matière de fonds communs de placement.

L’allocation d’actifs signifie répartir vos actifs dans les bonnes proportions entre les actions, les dettes, les obligations et l’or afin de maximiser vos chances d’atteindre vos objectifs financiers tout en essayant de contrôler le risque d’investissement. Suivez une stratégie d’allocation d’actifs 12:20:80. Il s’agit d’une stratégie de bricolage (à faire soi-même) que les investisseurs peuvent suivre pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers tout en réduisant le risque de pertes à la baisse. Lorsqu’on décide d’investir dans un fonds commun de placement, il est important de comprendre comment diversifier au mieux son portefeuille de fonds communs de placement en période d’incertitude.

12 : l’argent sûr

La pandémie de 2019 n’a pas été la première catastrophe majeure que le monde ait connue. Pour se préparer aux urgences, les investisseurs doivent disposer d’un plan de sauvegarde financière solide. En règle générale, les investisseurs doivent disposer de suffisamment d’argent pour suivre leur mode de consommation pendant 12 mois. Ce fonds d’urgence peut être investi dans un fonds liquide ouvert suivant le principe SLR (sécurité, liquidité, rendement). Cela signifie que les investisseurs doivent privilégier la sécurité et la liquidité aux rendements et ne doivent pas prendre de risques supplémentaires pour obtenir des rendements plus élevés sur ce corpus d’urgence. Une option pour cet investissement est un fonds liquide car ils investissent généralement dans des titres d’État, des certificats de dépôt, des papiers commerciaux, des bons du Trésor et des titres de créance PSU.

Allocation actions-or 80:20

Après avoir mis de côté un corpus d’urgence, les investisseurs doivent capitaliser sur les caractéristiques de réduction des risques et de diversification du portefeuille de l’or et envisager d’allouer 20 % de leur portefeuille à l’or. Les investisseurs peuvent envisager des ETF en or ou des fonds de fonds en or qui sont des formes d’investissement liquides et rentables.

Par la suite, les investisseurs peuvent mettre de côté le solde de 80 % de leur portefeuille dans un portefeuille d’actions diversifié. Ce portefeuille doit être exempt de tout biais de style ou de concentration sectorielle/thématique. Chaque investissement en actions au sein de ce portefeuille doit ajouter une valeur unique au portefeuille.

70:15:15 répartition des actions

Les investisseurs peuvent envisager d’investir 70 % de leur allocation en actions dans un fonds de fonds d’actions qui comprend des fonds communs de placement d’actions de diverses maisons de fonds ayant fait leurs preuves. Allouer 15 % du portefeuille dans un fonds de valeur. Cela aidera leur portefeuille d’actions à générer des rendements à long terme ajustés en fonction du risque en période d’incertitude. Ils peuvent investir le solde de 15 % dans un fonds commun de placement ESG car il se concentre sur des paramètres non financiers tels que l’environnement, le social et la gouvernance d’un titre.

Attribution prête à l’emploi

Les investisseurs qui souhaitent avoir un portefeuille diversifié et n’ont pas le temps de suivre plusieurs fonds en allocation d’actifs DIY peuvent envisager d’investir dans le fonds de fonds multi-actifs. Ici, le gestionnaire de fonds a la possibilité de suivre une approche de rééquilibrage régulière au sein de chaque classe d’actifs d’actions, de dette et d’or, leur donnant ainsi le potentiel de générer des rendements ajustés au risque grâce à la diversification des investissements.

Lorsque les investisseurs ont une combinaison d’actifs dans la bonne proportion, ils obtiennent le potentiel de rendements ajustés en fonction du risque à long terme.

L’auteur est chef des affaires, Quantum Mutual Fund

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.