Votre argent : suivez le cycle d’exploitation pour connaître l’efficacité d’une entreprise

Le cycle d’exploitation (OC) est un outil qui aide les entreprises à éviter de tels problèmes. Examinons le calcul de OC avec sa règle d’inférence.

Illustration hypothétique

Supposons les chiffres suivants (montant en crore Rs) pour Devangshi Saumya Ltd (DS) pour son dernier exercice : Actif actuel 600 ; créances commerciales 200 ; inventaires 300 ; espèces et quasi-espèces 50 ; autres actifs courants 50; passif à court terme 400; dettes commerciales 140; charges à payer 60; portion à court terme de la dette à long terme 100 ; prêt bancaire à court terme 50 ; autres passifs courants 50 ; chiffre d’affaires 1 200 ; coût des marchandises vendues 500.

Cycle de fonctionnement (OC)

Il fait référence au nombre de jours qu’une entreprise met pour récupérer l’argent qui a été dépensé en raison de ses opérations au cours d’une période donnée. C’est la somme des jours débiteurs et des jours stocks. Abaisser le cycle d’exploitation d’une entreprise, meilleure est l’efficacité de son fonds de roulement.

Jours à recevoir (DR)

Également connu sous le nom de jours de solde restant dû (DSO) ou période moyenne de recouvrement (ACP), il reflète le nombre de jours mis par les clients d’une entreprise pour payer leurs cotisations. Il est calculé en divisant les créances clients par les ventes à crédit quotidiennes. Nous considérons généralement les ventes comme des ventes à crédit, sauf si nous avons une idée claire de la proportion des ventes au comptant et à crédit.

Les ventes à crédit quotidiennes sont calculées en divisant le chiffre d’affaires de l’année par 365 jours. Pour DS, les ventes à crédit quotidiennes sont de Rs 3,29 crore (ventes pour l’année Rs 1 200 crore divisées par 365 jours) et DSO est de 61 jours (créances Rs 200 crore divisées par les ventes quotidiennes Rs 3,29 crore). Cela indique que DS met en moyenne 61 jours pour recouvrer ses créances. Si le DSO de l’entreprise était de 70 jours l’année précédente, alors l’entreprise a amélioré son efficacité de recouvrement pour l’année en cours.

Jours d’inventaire (DI)

Il est également connu sous le nom de Jours d’inventaire des ventes (DSI). Il reflète le nombre de jours de stockage des stocks par une entreprise. Il est calculé en divisant les stocks par le coût journalier des marchandises vendues (CGS). Le CGS quotidien est calculé en divisant le CGS pour l’année par 365 jours. Pour DS, le CGS quotidien est de Rs 1,37 crore (CGS pour l’année Rs 500 crore divisé par 365 jours) et le DSI est de 219 jours (Inventaires de Rs 300 crore divisés par CGS Rs 1,37 crore quotidien). Cela indique que DS stocke les inventaires pendant 219 jours. Si le DSI de l’entreprise était de 170 jours l’année précédente, alors l’entreprise est devenue inefficace dans la gestion des stocks pour l’année en cours.

Le cycle d’exploitation de DS pour son dernier exercice est de 280 jours (somme des jours créances de 61 jours et des jours stocks de 219 jours). Cependant, il était de 240 jours l’année précédente pour DS. Par conséquent, l’entreprise est devenue inefficace dans la gestion de son cycle d’exploitation.

L’écrivain est professeur agrégé de finance à XLRI – Xavier School of Management, Jamshedpur

