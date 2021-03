Votre argent: Surmontez la peur et la cupidité pour atteindre l’objectif de création de richesse à long terme

Mais si l’on sait quand embrasser ou apprivoiser ces émotions, une position forte peut être créée pour atteindre les objectifs financiers.

Par Lakhwinder Kaur Dhillon

La peur et la cupidité sont deux émotions primitives et instinctives très fortes et elles sont le moteur des mouvements boursiers. Les cours boursiers sont le reflet du comportement d’investissement collectif de tous les investisseurs. Les émotions de «cupidité et de peur» de l’investisseur sont de nature contagieuse et sont responsables des sommets du marché haussier et du krach qui en résulte.

Ces deux émotions sont la représentation réelle des deux côtés du risque d’investissement, car la cupidité représente la volonté de prendre un risque plus élevé tandis que la peur représente une gestion appropriée du risque en le reconnaissant. Être calme lorsque les prix baissent et maîtrisé lorsque les prix montent en flèche n’est pas une tâche facile pour un investisseur. Que ce soit un nouvel investisseur ou un vétéran aguerri, on combat constamment ces deux émotions. Mais si l’on sait quand embrasser ou apprivoiser ces émotions, une position forte peut être créée pour atteindre les objectifs financiers.

La cupidité et l’investisseur

Lorsque les cours des actions affichent des tendances à la hausse, de plus en plus d’investisseurs s’impliquent dans l’achat d’actions. Le marché boursier étant régi par le principe de la loi de la demande et reflétant le comportement des investisseurs, le résultat est vertigineux dans le marché haussier. Les prix élevés incitent l’investisseur à faire plus de profits et la croissance des profits alimente plus d’avidité. Avec une forte demande, les prix continuent d’augmenter, tout comme les bénéfices. Les investisseurs s’impliquent dans la réservation de bénéfices à court terme.

À un niveau de prix très élevé, des bulles se créent et comme la valeur intrinsèque des actions est bien inférieure au prix du marché, la bulle finit par éclater et les prix s’effondrent. Les investisseurs qui achètent des actions à des prix très élevés suite à l’agression de la hausse des prix (tendance haussière) sur le marché subissent d’énormes pertes en raison du krach du marché.

La peur et l’investisseur

Lorsque le marché boursier passe par le processus de correction en raison de la surévaluation des actions, une tendance à la baisse des prix est observée. Dans un marché en baisse (tendance baissière), les investisseurs entrent dans un mode de vente panique en raison de leur appréhension que le marché va encore baisser, et la conséquence est une forte baisse des cours des actions. La peur des investisseurs de perdre tout leur investissement dans le marché en baisse conduit à des ventes agressives et comme le marché boursier est régi par le principe de l’offre et de la demande, le marché baisse encore.

La hausse des cours des actions de deux à trois ans peut être anéantie en seulement deux à trois mois de tendance baissière. Lorsque les marchés montent, tout le monde veut devenir riche en enregistrant des bénéfices et en s’impliquant dans l’achat. Dans un marché en baisse, tout le monde commence à vendre pour minimiser ses pertes en raison de l’appréhension d’une nouvelle baisse du marché. L’investisseur légendaire Warren Buffet déclare: «Soyez avide quand les autres ont peur et craintifs quand les autres sont avides.» Selon lui, «personne ne veut devenir riche lentement». La maladie contagieuse de «la cupidité et la peur» devient une obstruction gigantesque dans l’objectif à long terme de création de richesse.

Stratégies pour lutter contre la cupidité et la peur

Les sentiments du marché ne peuvent pas être contrôlés, mais on peut contrôler ses propres actions. Alors, comprenez les principes fondamentaux de votre plan d’investissement, tenez-vous-en à votre plan d’investissement et évitez les décisions spontanées regardant la tendance générale à la hausse ou à la baisse du marché. Répondez au marché par un raisonnement et fondez votre décision sur des principes logiques et rationnels.

Ne craignez pas le risque de perdre votre argent à court terme. Concentrez-vous plutôt sur les gains à long terme en fonction de la vision de l’entreprise et des conditions économiques. Rationalisez vos décisions en fonction des informations disponibles plutôt que de vous laisser guider par la cupidité et la peur.

L’écrivain est la faculté, Amity Business School, Amity University

