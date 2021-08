Votre argent : trois conseils pour vous assurer que vos investissements battent l’inflation

Les fonds communs de placement d’actions ont tendance à générer de meilleurs rendements sur une période de temps, par conséquent, plus vous commencez à investir tôt, plus votre argent a de potentiel pour fructifier.

Par Sorbh Gupta

L’inflation des prix de détail en Inde, mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC), a été supérieure au seuil de la Reserve Bank of India (RBI) pendant deux mois consécutifs. En juillet, la hausse de l’IPC s’est ralentie relativement à 5,59% en glissement annuel. Cependant, cette fois, l’inflation des prix de détail pourrait ne pas être transitoire et être plus structurelle. Parallèlement, RBI a augmenté la prévision de l’IPC de 5,1% à 5,7% pour l’EX22.

Alors, quels sont les principes d’investissement que les investisseurs particuliers doivent suivre pour contrôler l’inflation ?

Concentrez-vous sur le vrai retour

L’inflation érode le pouvoir de fixation des prix de vos investissements. Donc, pour faire simple, rendement réel = rendement – ​​inflation. C’est à cause de l’inflation. En conséquence, les investissements traditionnels comme les dépôts à terme (FD) n’ont pas suivi le rythme de l’inflation. Par exemple, lorsque votre compte d’épargne bancaire donne un rendement nominal de 4%, le rendement réel est négatif car l’inflation moyenne a été de 6%, nettement supérieure au rendement bancaire de 4% des comptes d’épargne.

Commencez tôt et investissez de manière cohérente

Plus vous commencez à investir votre argent tôt, plus vous avez de chances de gagner plus et d’atteindre vos objectifs plus rapidement. Commencer tôt et investir de manière cohérente vous donne la possibilité d’investir avec un petit montant et d’atteindre vos objectifs plus rapidement. Les fonds communs de placement d’actions ont tendance à générer de meilleurs rendements sur une période de temps, par conséquent, plus vous commencez à investir tôt, plus votre argent a de potentiel pour fructifier.

Le temps passé sur le marché fait une énorme différence par rapport au calendrier du marché. Cela signifie que plus vous gardez votre argent sans interruption ; il a le potentiel de fournir des rendements ajustés en fonction du risque à long terme. Cela vous évite également les tracas de prédire le marché et d’essayer d’analyser et d’évaluer les indicateurs macro-économiques tels que l’inflation.

Voyons l’exemple de deux investisseurs : Sharma et Kotian, qui souhaitent commencer à planifier leur investissement à des âges différents, respectivement 45 ans et 30 ans. Par exemple, Sharma a commencé à investir Rs 10 000 par mois dans un SIP à l’âge de 45 ans. Il a investi 15 ans jusqu’à 60 ans et le montant total investi est de Rs 18 lakh.

D’autre part, Kotian a commencé à investir 5 000 Rs par mois dans un SIP à l’âge de 30 ans. Il a investi pendant 30 ans jusqu’à l’âge de 60 ans et le montant total investi est de Rs 18 lakh. L’illustration suppose un taux de rendement de 10 % pour un SIP mensuel. Ainsi, le corpus total de Sharma est de Rs 41,79,243 et le corpus total de Rs Kotian est de Rs 1,13,96,627. Ainsi, l’investisseur qui a commencé tôt à 30 ans peut accumuler plus du double de la taille par rapport à l’investisseur qui a 45 ans. Cela illustre le pouvoir de capitaliser grâce à vos rendements réinvestis et d’ajouter à votre corpus sur le long terme.

Alignez votre portefeuille sur votre profil de risque

Considérez attentivement votre appétit pour le risque, votre tolérance au risque et votre capacité de risque. Lorsque vous commencez votre parcours en matière de fonds communs de placement, vous constatez qu’une solution qui a fonctionné pour vous peut ne pas fonctionner pour un autre investisseur. En effet, différents investisseurs ont des profils de risque différents. La capacité de risque est votre capacité à prendre des risques financiers en fonction de l’âge, du revenu, etc. D’autre part, la tolérance au risque fait référence à la volonté d’un investisseur de prendre ou de « tolérer » des risques ou du niveau de volatilité des rendements auquel il est prêt à faire face. L’appétit pour le risque fait référence au montant maximum de risque que vous êtes prêt à prendre en tant qu’investisseur. Vous devez bien connaître vos objectifs et le calendrier pour évaluer le niveau de risque que vous êtes à l’aise de prendre.

L’auteur est gestionnaire de fonds, Equity, Quantum AMC

