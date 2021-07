Votre argent : Trouver le rendement jusqu’à l’échéance : Le taux de rendement interne des obligations

Les flux de trésorerie mixtes, cependant, ont plusieurs changements de signe. Ainsi, dans le cas de tels flux de trésorerie, l’analyse peut faire apparaître plusieurs TRI réels positifs.

Par Sunil K Parameswaran

En finance, le risque et le rendement sont les deux critères d’évaluation des titres et des investissements. Le rendement est mesuré en pourcentage de l’investissement initial. Les rendements absolus peuvent être trompeurs et l’accent est donc mis sur les rendements en pourcentage. Par exemple, le projet A nécessite un investissement de 500 000 Rs et génère un profit de 50 000 Rs, tandis que le projet B nécessite un investissement de 100 000 Rs et génère un profit de 25 000 Rs. Il est clair que ce dernier est supérieur car il donne plus pour son argent. Le premier projet a un ROI, ou retour sur investissement de 10 %, tandis que le second a un ROI de 25 %.

Taux de rendement interne

Le taux de rentabilité interne ou TRI, est une statistique utilisée pour évaluer les investissements et les projets. C’est ce taux d’actualisation qui rend la valeur actualisée des flux de trésorerie ultérieurs d’un investissement, égale à l’investissement initial. Ainsi, si le TRI est supérieur au coût des fonds ou du capital, alors l’investissement en vaut la peine, sinon il ne l’est pas.

Le TRI est une solution à un polynôme de degré N, s’il y a N flux de trésorerie ultérieurs après l’investissement initial. Ainsi, il aura N racines. Résoudre l’équation est un processus complexe, mais Excel a une fonction IRR qui simplifie les choses. Entrez simplement les flux de trésorerie dans une colonne, où le premier flux de trésorerie, qui représente l’investissement initial, doit être négatif, et les éléments suivants dans la colonne représentent les entrées de trésorerie du projet.

Descartes, le célèbre philosophe, a inventé la règle des signes. Il dit que le nombre maximum de racines positives réelles, lors du calcul de l’IRR, est égal au nombre de changements de signe. Il existe deux types de flux de trésorerie, les flux de trésorerie purs et les flux de trésorerie mixtes.

Flux de trésorerie

Dans le premier cas, le flux de trésorerie aura un seul changement de signe, de négatif à positif. Le cash-flow initial sera invariablement négatif, car un projet ou un titre nécessite un investissement initial. Les flux de trésorerie ultérieurs peuvent être positifs ou négatifs. Les flux de trésorerie mixtes, cependant, ont plusieurs changements de signe. Ainsi, dans le cas de tels flux de trésorerie, l’analyse peut faire apparaître plusieurs TRI réels positifs.

De multiples TRI réels positifs posent un problème dans l’évaluation de projet pour les gestionnaires. Par exemple, une entreprise propose de financer un projet avec un capital ayant un coût moyen pondéré de 10,50 %. Le projet a des flux de trésorerie mixtes et il y a deux TRI, 8% et 18%. Les deux sont mathématiquement valides. Cependant, le premier dira que le projet doit être rejeté, tandis que le second dira que le projet doit être accepté. Cela mettra évidemment le gestionnaire dans un dilemme.

Rendement à maturité

Le TRI d’une obligation est appelé son rendement à l’échéance ou YTM. Les obligations impliquent généralement des flux de trésorerie purs et, par conséquent, le problème de plusieurs YTM réels positifs n’est pas rencontré dans la pratique. La fonction IRR d’Excel peut être utilisée dans le cas des obligations.

Cependant, la fonction de taux peut être utilisée pour calculer le TRI à la date du coupon d’une obligation. Si nous sommes entre deux dates de coupon, la fonction de rendement doit être utilisée. Rappelons que le YTM est basé sur le prix sale de l’obligation et non sur son prix propre. Ainsi, avant d’invoquer la fonction de rendement, les intérêts courus doivent être calculés et ajoutés au prix coté, qui sera évidemment un prix net.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.