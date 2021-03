Votre argent: trouvez une stratégie de création de patrimoine qui vous convient

Si vous avez aimé le produit d’une société cotée et que vous voyez le potentiel de croissance, vous pouvez acheter les actions de cette société. Cependant, vous devez vous assurer que l’entreprise n’a pas trop de dettes dans ses livres.

Par Rachit Chawla

Si vous cherchez à construire un corpus en ces temps tumultueux, vous devez vous concentrer sur deux choses principales: la stratégie (objectif) et la patience. Nous constatons souvent que les gens investissent dans des fonds communs de placement pour constituer un corpus de retraite, mais une fois que le marché montre des signes de retournement, ils arrêtent d’investir et préfèrent renflouer – même en subissant des pertes.

Restez patient

Il est très important de rester patient, surtout si vous y êtes sur le long terme. Le marché sert de baromètre à l’économie indienne; si vous croyez en l’histoire de croissance de l’économie indienne, vous devriez également avoir une certaine confiance dans le marché.

Bien que vous deviez vous abstenir d’investir dans des entreprises sujettes à la faillite, il existe de nombreuses options de placement sûres que vous pouvez explorer. Vous pouvez investir dans les 50 premières entreprises indiennes qui composent Nifty50. Ces 50 premières entreprises ne fermeront jamais, vous n’avez donc pas à vous soucier de perdre à long terme. En outre, la meilleure chose à propos de Nifty50 est que si une entreprise ne fonctionne pas bien, elle se retire et la 51e entreprise prend sa place – maintenant ainsi l’intégrité de l’indice Nifty50. Chaque fois que vous êtes sur le long terme, vous devez rester patient car le marché finirait par rebondir une fois la crise apaisée. Cependant, si vous y êtes pour le court terme, vous feriez mieux de réduire vos pertes.

Stratégie patrimoniale parfaite

Si nous parlons de stratégie patrimoniale, vous pouvez diviser votre corpus de trois ou quatre manières. Le premier dont nous devrions discuter est le chemin à haut risque.

De plus, vous ne devez pas investir plus de 20% à 30% de votre capital d’investissement dans des actions à haut risque. L’autre 30%, vous pouvez investir dans des actions à risque moyen, qui comprend des fonds communs de placement. Vous pouvez investir dans des actions via des fonds communs de placement ainsi que dans des petites capitalisations car ce sont des actions à faible risque. Ajoutez du capital périodiquement chaque fois que vous voyez votre portefeuille en rouge.

L’option d’investissement la moins risquée est l’indice Nifty. À long terme, elle ne fera que croître, car sa croissance est directement influencée par la croissance des 50 premières entreprises indiennes – ce qui est une certitude.

Classement des performances

Le classement par quartile montre les performances de votre programme trimestre après trimestre par rapport à vos pairs. Si le régime que vous avez choisi passe sous le troisième quartile dans quelques trimestres consécutifs, il est peut-être temps pour vous de quitter le régime.

Analyse du ratio

Le rapport risque / rendement est un indicateur fort de savoir si votre système fonctionne comme vous le souhaitez ou non. En effectuant une analyse approfondie des ratios, vous pourrez obtenir une image plus claire de la performance de votre système.

Ratio de dépenses total

Étant donné que les frais de gestion de fonds et de distribution sont pris en charge par le régime, un ratio de dépenses plus élevé entraînerait des rendements inférieurs. C’est donc quelque chose qui ne doit jamais être négligé lors de l’évaluation des performances d’un système.

L’écrivain est fondateur et PDG, Finway FSC

