Votre argent : types de fonds communs de placement et risques qu’ils comportent

Cela signifie simplement le risque qui peut entraîner des pertes pour un investisseur en raison de la mauvaise performance du marché.

Par Sandeep Bhosle

Nous avons tous grandi en regardant nos parents et leurs parents mettre tout leur argent supplémentaire dans des dépôts à terme (FD). Cependant, les FD ne brillent plus comme avant. Au cours des dernières années, les fonds communs de placement sont devenus un chef de file parmi les options de placement. Et sur une durée de trois ans et plus, les fonds communs de placement de dette sont plus avantageux sur le plan fiscal grâce aux avantages de l’indexation. L’indexation aide un investisseur à ajuster l’inflation tout en calculant les gains en capital à long terme, ce qui réduit le revenu imposable.

Objectifs à court et à long terme

Cependant, il est essentiel d’associer vos investissements à un objectif à court ou à long terme. Vous ne voulez pas investir l’argent dont vous avez besoin pour vos besoins à court terme dans un fonds commun de placement à long terme que vous utilisez pour créer un patrimoine.

Au sein des fonds de dette également, il existe une catégorie qui pourrait être considérée pour vous aider à atteindre vos objectifs à court terme : les fonds liquides. Il s’agit d’une catégorie de fonds de dette qui investissent principalement dans des instruments du marché monétaire générant des intérêts fixes à court terme tels que des billets de trésorerie, des bons du Trésor, etc., avec une échéance ne dépassant pas 91 jours. Cela dit, vous devez également connaître les risques associés à ces types d’investissements.

Risques avec les fonds communs de placement

Risque de marché : Il s’agit simplement du risque qui peut entraîner des pertes pour un investisseur en raison de la mauvaise performance du marché.

Risque de concentration : Cela signifie que le portefeuille sous-jacent est trop exposé à un instrument ou à des titres particuliers et ne parvient pas à se diversifier.

Risque de taux d’intérêt : Les rendements générés par les fonds de dette sont inversement proportionnels aux taux d’intérêt en vigueur dans l’économie. Une augmentation des taux d’intérêt au cours de la période d’investissement peut entraîner une baisse du prix des titres.

Risque de crédit : Il s’agit du risque que l’émetteur du régime ne soit pas en mesure de payer les intérêts promis. Alors, vérifiez toujours les cotes de crédit. Une notation AAA est la notation « la plus élevée » et C est une notation de crédit faible, ce qui entraîne des dégradations de la notation de crédit et une baisse de la valeur liquidative. Une baisse de la notation peut être due à la détérioration du profil financier/de gouvernance de l’entreprise dans laquelle le fonds est investi, entraînant des dégradations de la notation de crédit .

Risque de liquidité : Le risque de liquidité fait référence à l’incapacité de liquider un actif au prix souhaité. Le risque de liquidité peut survenir en raison des conditions de l’offre et de la demande, de la hausse des taux d’intérêt, du changement de la notation de crédit de l’instrument sous-jacent. La meilleure façon d’éviter cela est d’opter pour un portefeuille diversifié et de sélectionner le fonds avec soin. Investissez dans un portefeuille diversifié qui comprend des classes d’actifs en actions, en dette et en or.

L’auteur est vice-président, Interaction client, Quantum Mutual Fund

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.