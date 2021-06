Votre argent : un environnement inflationniste plus élevé est bon pour l’or

C’est peut-être pourquoi, après avoir recherché des rendements plus élevés et subi de fortes fluctuations au cours des derniers mois, les fonds semblent maintenant passer des crypto-monnaies comme Bitcoin à l’or, car les investisseurs apprécient la fiabilité et la stabilité du métal précieux.

En mai, les prix de l’or ont dépassé le niveau psychologique clé de 1 900 $ l’once, terminant le mois en hausse d’environ 8 % et devenant positif pour l’année à ce jour. Une grande partie de l’action de May sur l’or était le résultat de preuves montrant une hausse des prix aux États-Unis et l’affaiblissement de ses principaux rivaux – le rendement du Trésor à 10 ans, le Dollar Index et le Bitcoin.

Hausse de l’inflation aux États-Unis

Avec des milliards de dollars de mesures de relance qui se répercutent sur l’économie réelle, l’accélération des déploiements de vaccination et des chaînes d’approvisionnement non fixées, une inflation plus élevée est devenue le thème central de l’évolution du marché jusqu’à présent en 2021. Aux États-Unis, les dépenses de consommation personnelle ont bondi de 3,6% au cours de l’année pour atteindre Avril. L’indice des prix à la consommation a enregistré une croissance de 4,2 % en avril, sa plus forte hausse en près de 13 ans. Un environnement inflationniste plus élevé est bon pour l’or, qui est considéré comme une réserve de valeur fiable, en particulier lorsque les taux sont ancrés à des niveaux nuls dans une grande partie du monde développé.

La confiance sur les perspectives économiques semble donc s’estomper, poussant les investisseurs à augmenter leur allocation à l’or. Les actifs à risque qui reposent sur de l’argent facile, cependant, continuent de bien se comporter, suscitant des inquiétudes quant à l’écume et limitant une remontée des prix de l’or pour le moment. Mais à l’avenir, les marchés pourraient être confrontés à la réalité à mesure que le calendrier de la reprise est repoussé plus loin et que la déconnexion entre l’économie et les marchés financiers devient évidente. L’or s’avérera alors à nouveau un actif de portefeuille pertinent.

Volatilité en crypto

La performance des prix des crypto-monnaies ou la peur de passer à côté a attiré de nombreux investisseurs à poursuivre cette promesse bien commercialisée d’une forme alternative de monnaie numérique et a contribué à pousser Bitcoin à un record de près de 65 000 $. Mais ce voyage vers le haut a été d’une extrême volatilité étant donné qu’il s’agit d’une classe d’actifs relativement nouvelle avec moins de participants et une valeur intrinsèque discutable, ce qui la rend vulnérable à d’importantes fluctuations de prix et à la spéculation. Plus récemment, la crypto-monnaie a connu une correction massive de 37% en mai. C’est peut-être pourquoi, après avoir recherché des rendements plus élevés et subi de fortes fluctuations au cours des derniers mois, les fonds semblent maintenant passer des crypto-monnaies comme Bitcoin à l’or, car les investisseurs apprécient la fiabilité et la stabilité du métal précieux.

Ce qui nous attend

Après une correction saine due à une confiance croissante dans les perspectives économiques, le retour de l’or à des niveaux de 1 900 $ semble logique et attendu car les prix étaient tendus à la baisse compte tenu des fondamentaux. L’ampleur de la hausse des prix de l’or et la force de son mouvement dépendront de la durabilité de la reprise économique et de l’action politique qui en résulte, qui peut être soit le statu quo, soit un resserrement. De plus, dès les premiers signes d’essoufflement de la dynamique économique, on peut s’attendre à ce que les banques centrales interviennent avec des dépenses déficitaires plus élevées. D’autre part, cela dépendra aussi du fait que cette hausse de l’inflation soit ou non transitoire et en réaction, que le dollar américain et les rendements réels poursuivent ou non une tendance à la baisse.

L’or devrait également refléter les inquiétudes des investisseurs concernant les niveaux record de dette et de déficit, les marchés financiers mousseux et l’émergence de l’inflation, se renforçant ainsi à l’avenir.

L’auteur est gestionnaire de fonds principal, Alternative Investments, Quantum AMC

