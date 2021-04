Votre argent: un portefeuille diversifié est le meilleur pari contre la volatilité du marché

Les investisseurs qui ont besoin d’une source de revenu stable avec un minimum de risques devraient opter pour des fonds à court terme et des fonds liquides.

Par Raghav Iyengar

Dans le monde d’aujourd’hui, avec ou sans pandémie, un portefeuille bien entretenu est essentiel à la réussite des investissements. En tant qu’investisseur individuel, vous devez savoir comment déterminer une allocation d’actifs qui correspond le mieux à vos objectifs de placement personnels et à votre tolérance au risque.

En tant qu’investisseurs, l’objectif principal de l’allocation d’actifs est de minimiser le risque tout en garantissant que nous obtenons les rendements que nous attendons. Les placements dans des fonds communs de placement ont offert des rendements raisonnables dans le passé grâce à un plan de placement systématique, à la gestion des risques et à la diversification. Cependant, indépendamment du fait d’avoir un plan financier solide, un bon appétit pour le risque, un compartiment d’épargne modéré et un bon calendrier en main, on peut finir par perdre de l’argent. Pour générer de la richesse, la diversification est la clé.

Pour trouver un équilibre avec votre portefeuille qui correspond le mieux à vos besoins et à vos objectifs, il vous suffit de suivre les étapes suivantes:

Déterminez vos objectifs et votre tolérance au risque

Cela peut dépendre en grande partie de votre âge, de vos revenus, de votre ancienneté et de la raison de l’investissement. Ceux qui commencent jeunes et qui n’ont pas de famille à leur charge peuvent choisir d’investir une plus grande partie de leurs investissements en actions. Au fur et à mesure que nos besoins augmentent avec le temps et que les objectifs de la vie changent, passez aux fonds hybrides, offrant un mélange de dettes et d’actions; ce qui garantit non seulement qu’il offre des rendements, mais le risque est également méticuleusement atténué. Les investisseurs qui ont besoin d’une source de revenu stable avec un minimum de risques devraient opter pour des fonds à court terme et des fonds liquides.

Choisissez des actifs individuels

Une fois que vous avez déterminé vos objectifs et votre tolérance au risque, il est impératif que vous choisissiez les bons actifs dans lesquels investir. Avec autant d’options disponibles aujourd’hui, déterminer la bonne allocation d’actifs est une tâche compliquée. L’histoire témoigne du fait que les conditions de marché qui font que certaines catégories d’investissements se portent bien ne sont pas nécessairement valables pour d’autres classes d’actifs. Par exemple, Covid 19 a déplacé l’attention des investisseurs de détail vers les régimes de dette et de revenu fixe plutôt que de se concentrer sur les capitaux propres auparavant. Lorsque vous envisagez un objectif financier particulier, envisagez une combinaison de placements en actions et en titres de créance afin que le portefeuille soit protégé contre plusieurs fluctuations du marché. En choisissant le bon groupe de placements, vous pourrez peut-être réduire votre risque sans sacrifier trop de gains potentiels.

Surveiller la diversification et faire des ajustements

L’un des conseils les plus importants fournis par les planificateurs financiers et les gestionnaires de fonds est la nécessité de réexaminer fréquemment votre portefeuille. Cela est nécessaire car au fil du temps, certains investissements qui, selon vous, surperformeraient et jouissaient d’une part majoritaire dans votre allocation d’actifs, peuvent se révéler des investissements inefficaces. Cela aura un impact négatif sur vos rendements globaux si des précautions ne sont pas prises immédiatement. À mesure que le marché évolue, la valeur de votre portefeuille changera. Les investisseurs doivent également examiner les investissements dans chaque catégorie d’allocation d’actifs. Si l’un de ces investissements n’est pas conforme à vos objectifs d’investissement, vous devrez apporter des modifications pour les ramener à leur allocation d’origine au sein de la catégorie d’actifs.

Les investisseurs doivent comprendre que l’équilibrage du portefeuille n’est pas une tâche ponctuelle; quelque chose que vous faites une fois et que vous laissez ensuite au destin! Nous devons tous revoir toutes ces étapes plusieurs fois pour nous assurer que les actifs dans lesquels nous avons investi correspondent à nos objectifs et à nos attentes.

L’auteur est CBO, Axis AMC

