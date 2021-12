Votre argent — Une mode ou une tendance : Laquelle suivez-vous dans votre parcours d’investissement ?

Il est très important pour un investisseur dans son parcours d’investissement de distinguer le battage médiatique. Et c’est précisément la raison pour laquelle les rendements d’un investisseur et un retour sur investissement ne sont jamais les mêmes.

Les opportunités des options alternatives pèsent sur l’esprit de l’investisseur. Et cet esprit actif aime l’activité. Dois-je revoir les options disponibles? Dois-je agir à contre-courant ? Suis-je en train de rater l’in-chose actuelle ?

Plusieurs fois, un investisseur essaie de comprendre entre une mode et une tendance. Une mode est comme un phénomène à court terme, une vague qui peut rapidement disparaître. Une tendance est une marée, non visible au premier abord, mais un phénomène à long terme. Il est très important pour un investisseur dans son parcours d’investissement de distinguer le battage médiatique. Et c’est précisément la raison pour laquelle les rendements d’un investisseur et un retour sur investissement ne sont jamais les mêmes.

Investissement en actions

L’investissement ne connaît pas le marché. Il continue d’investir et de rester sur place. L’investisseur est à tout moment sur le marché et fait partie de la cacophonie – le bruit. Il a toujours cette peur de passer à côté. Et puis agit en conséquence, la plupart du temps à ses risques et périls.

Si vous avez investi en capitaux propres et si vous avez suivi le secteur de la peinture, vous savez que l’un des principaux éléments de coût est le prix du brut. Les prix du brut ne peuvent jamais être prédits sur plusieurs périodes. Et pourtant, une entreprise particulière de ce secteur a continué à offrir un rendement à deux chiffres à ses investisseurs, sans oublier les dividendes.

En tant qu’investisseur, si vous aviez quitté l’action lorsque les prix du brut se dirigeaient vers le nord, pensant que vous entreriez lorsque le prix se corrigerait davantage, le plus souvent, le moment de l’entrée devient difficile. Et puis les prix montent à nouveau et vous n’entrez plus jamais. Et cela est vrai pour de nombreux investisseurs.

Ce qui est important, c’est de regarder le même processus d’investissement d’une manière différente

L’entreprise et son produit seront-ils pertinents au cours du prochain 3/5/7/10 ?

La part de marché est-elle pertinente ?

L’entreprise est-elle un leader du marché ?

La structure de gouvernance est-elle en place dans l’entreprise?

Quelle a été la croissance des ventes par rapport à la croissance de l’industrie ?

Avec ces informations de base en place, on peut prendre des mesures sur l’approche maintenant vers l’entreprise en particulier – acheter / conserver / vendre. Encore une fois, il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais d’une liste de contrôle élémentaire.

Consolidez votre exploitation

Beaucoup d’entre nous dans ce parcours d’investissement ont également commis les mêmes erreurs – ne pas distinguer une mode d’une tendance. Apprendre des erreurs et aller de l’avant et ne pas répéter les erreurs est la clé.

Une tendance n’est pas souvent identifiée au fur et à mesure qu’elle gagne en force, mais au fur et à mesure qu’elle gagne et que vous l’avez identifiée, vous devez avoir la conviction d’aller de l’avant et d’agir. Aujourd’hui, les options et les voies disponibles sont illimitées – actions, titres à revenu fixe, immobilier – et dans tout cela – option de propriété fractionnée et d’investissement à l’échelle mondiale. Tout comme investir dans des startups, tout le monde veut en faire partie. Investir n’est donc plus facile ! Ainsi, s’inscrire dans la durée et consolider sa participation n’est pas une mauvaise approche.

L’écrivain est associé directeur, BellWether Associates

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.