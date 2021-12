Votre argent : une volatilité considérable sur le marché obligataire est probable au cours des 6 à 9 prochains mois

Alors que la croissance reprend et que l’inflation fait rage, la banque centrale en Inde et dans le monde non seulement augmentera les taux d’intérêt, mais réduira également le soutien en liquidités aux marchés obligataires.

Par Pankaj Pathak

Les marchés obligataires indiens ont été choyés au cours des trois dernières années par les actions incroyables de la banque centrale. La Reserve Bank of India (RBI) a réduit les taux d’intérêt, assoupli les liquidités et acheté des quantités record d’obligations d’État pour ancrer les taux d’intérêt du marché à des niveaux bas.

Alors que la croissance reprend et que l’inflation fait rage, la banque centrale en Inde et dans le monde non seulement augmentera les taux d’intérêt, mais réduira également le soutien en liquidités aux marchés obligataires. La divergence possible dans le calendrier, l’étendue et le rythme des actions sera le principal moteur des marchés obligataires en 2022. Des malentendus sont susceptibles de s’insinuer dans cette relation symbiotique. La confiance sera primordiale. Des points de vue divergents conduiront à la volatilité.

Nous prévoyons une volatilité considérable sur le marché obligataire indien au cours des six à neuf prochains mois en raison de :

a) Divergence des actions de la RBI et de ses anticipations sur le marché obligataire

b) Divergence dans les actions de la Fed américaine et ses anticipations sur les marchés d’actifs mondiaux

c) Divergence dans les politiques de sortie des banquiers centraux à travers le monde impactant les prix des actifs et les flux vers l’Inde.

Divergence sur l’évaluation de l’inflation

En Inde, l’inflation des prix à la consommation (IPC) a été en moyenne de 5,96% au cours des 24 derniers mois (décembre 2019-novembre 2021) contre une moyenne de 4,1% au cours des cinq années précédentes (décembre 2014-novembre 2019). Bien que les trois dernières lectures de l’inflation globale de l’IPC se soient situées entre 4 % et 5 % (4,35 %, 4,48 % et 4,91 % en septembre, octobre et novembre 2021, respectivement), cela était largement dû à l’effet de base d’une lecture élevée de l’IPC au cours de la même période. mois de l’année dernière (7,27 %, 7,61 % et 6,93 % respectivement en septembre, octobre et novembre 2020).

Une grande partie de cette distorsion des chiffres de l’inflation a été causée par une forte hausse et baisse des prix des légumes. L’inflation hors légumes, qui constitue environ 94 % du panier de l’IPC, s’est située entre 6,64 % et 6,87 % au cours des trois derniers mois ; et pour les 12 derniers mois, il était en moyenne de 6,4 %. Ce n’est pas seulement significativement plus élevé que l’objectif d’inflation de la RBI de 4%, il se maintient également au-dessus de la bande de tolérance d’inflation de la RBI de 2% à 6%.

L’Inde dans le monde de l’incertitude

Le resserrement monétaire (retraits de liquidités et hausses de taux) dans le monde développé provoque généralement des sorties de capitaux des marchés émergents (ME) et exerce une pression sur les devises et les obligations des ME. Les pays émergents avec des taux d’intérêt réels bas/négatifs (taux d’intérêt moins taux d’inflation), des niveaux d’endettement élevés et des soldes budgétaires et courants importants sont plus vulnérables.

Courbe de rendement divergente

Depuis le début de 2021, les rendements obligataires ont déjà beaucoup augmenté dans l’attente d’un resserrement des liquidités et d’éventuelles hausses de taux. Ainsi, des hausses de tarifs graduelles et bien communiquées seront absorbées confortablement. Cependant, nous pourrions continuer d’assister à une augmentation progressive des rendements à court terme à mesure que les banques centrales augmentent leurs taux et réduisent les liquidités.

Les rendements obligataires à long terme peuvent rester limités aux niveaux actuels ou n’augmenter que légèrement, car nous nous attendons à ce que ce cycle de hausse des taux soit beaucoup moins profond, la RBI essayant de maintenir le taux des prises en pension plus proche de 5,0% à 5,5%. Les rendements obligataires à long terme, cependant, sont confrontés aux risques d’un changement soudain de position des banques centrales. L’Inde fait face à ce risque d’une augmentation des prix du pétrole ou d’une augmentation des prix des denrées alimentaires. Cela obligerait la RBI à augmenter fortement ses taux d’intérêt et les marchés pourraient être confrontés à une volatilité plus élevée.

L’auteur est gestionnaire de fonds, Fixed Income, Quantum Mutual Fund

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.