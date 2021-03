Votre argent: utiliser l’assurance-vie comme outil de plan de retraite

Le montant de la prime que vous payez pour ces plans est exonéré d’impôt en vertu de l’article 80C ainsi que le montant à l’échéance selon l’article 10 (10D).

L’assurance-vie est un instrument idéal de planification de la retraite à long terme qui vous offre un ensemble d’avantages tels que la stabilité, la protection et un revenu garanti pendant votre «deuxième manche» – la retraite. Les personnes ayant un plus grand appétit pour le risque peuvent investir dans des plans d’assurance liés au marché (Ulips). En investissant dans des produits liés au marché, vous pouvez économiser pendant la phase de croissance et vous retirer pendant la phase de retraite.

Plans de rente

Ensuite, il existe des plans de rente disponibles pour les clients qui font également partie de la catégorie d’assurance-vie et qui sont extrêmement populaires parmi les personnes qui planifient leur retraite. Dans le cadre de tout régime de rente, vous investissez un montant forfaitaire auprès de votre assureur-vie et en retour, vous recevez un revenu à vie. Le plus grand avantage des plans de rente est que vous pouvez bloquer le taux d’intérêt pour toute votre vie sans vous soucier de la baisse du taux d’intérêt sur les dépôts à terme bancaires. Il existe plusieurs types de pensions disponibles, comme la rente viagère, la rente conjointe et une rente avec retour de prime.

Pour les personnes qui recherchent des options de placement sécurisées et garanties, il existe des plans de rendement garanti. Ces plans vous permettent de bloquer le taux d’intérêt non seulement pendant cinq ou 10 ans, mais aussi longtemps que vous vivez. Le montant de la prime que vous payez pour ces plans est exonéré d’impôt en vertu de l’article 80C ainsi que le montant à l’échéance selon l’article 10 (10D).

Plans à terme

Les régimes d’assurance temporaire peuvent également vous aider à planifier votre retraite, car il existe différentes variantes disponibles sur le marché. Les plans d’assurance vie entière vous couvrent toute votre vie. Dans le cadre de ces régimes, vous continuez à payer des primes pour votre vie et à votre décès; vos personnes à charge recevront la totalité de la somme assurée sous forme de somme forfaitaire. Ces plans sont destinés aux personnes qui croient en la planification patrimoniale et souhaitent laisser la richesse à leurs héritiers légaux.

La deuxième variante est les plans à terme avec remboursement de prime où la totalité des primes du plan est retournée au client à la fin de la durée de la police. Si le preneur d’assurance survit à la durée de la police, les primes payées sont remboursées et ce montant peut être utilisé pour prendre en charge les dépenses pendant la phase de retraite. De plus, la somme assurée sous ces deux variantes est exonérée d’impôt.

L’auteur est CBO, Life Insurance, Policybazaar.com

