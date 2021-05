Votre argent: utilisez le score Altman Z pour détecter le potentiel de faillite

arriérés avant intérêts et impôts (EBIT) 3 500; actif total 14 000; fonds de roulement 5 000; Bénéfices non répartis 7 000; chiffre d’affaires 10 000; valeur comptable de la dette 3 000; capitalisation boursière 50 000.

Pour les investisseurs conservateurs, la sécurité du corpus investi est la priorité sur l’obtention de rendements plus élevés. Dans ce contexte, le modèle de score Z d’Altman peut être utilisé pour évaluer la performance financière d’une entreprise.

Illustration hypothétique

Regardons les données d’Aviral Tarun Ltd (montant en crore de Rs): Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 3 500; actif total 14 000; fonds de roulement 5 000; Bénéfices non répartis 7 000; chiffre d’affaires 10 000; valeur comptable de la dette 3 000; capitalisation boursière 50 000.

Score Altman Z

Altman a développé le score Z comme outil de prédiction de la faillite d’une entreprise. Le score Z est calculé comme la somme de 1,2 (fonds de roulement / total de l’actif) +1,4 (bénéfices non répartis / total de l’actif) +3,3 (EBIT / total de l’actif) +0,6 (valeur de marché des capitaux propres / valeur comptable de la dette) +0,999 (chiffre d’affaires / total des actifs). Plus le score d’une entreprise dans ces variables est élevé, meilleure est sa marge de sécurité pour les investisseurs. Si le score Z est inférieur à 1,81, l’entreprise est candidate à la faillite; si le score Z est supérieur à 2,91, il est hors du risque de faillite; si le score Z est de 1,81-2,91, il est dans la zone grise et il est difficile de prévoir sa possibilité de faillite.

Fonds de roulement / total de l’actif

Pour AT, il est de 0,36 fois (Rs 5 000 crore / Rs 14 000 crore). Si son ratio de la période précédente est de 0,30 fois, alors l’entreprise a amélioré ses performances au cours de l’année en cours. Le score pondéré est de 0,43 (= 1,20 * 0,36).

Bénéfices non répartis / total de l’actif

Pour AT, il est de 0,50 fois (Rs 7 000 crore / Rs 14 000 crore). Si son ratio de la période précédente est de 0,40 fois, l’entreprise a amélioré ses performances au cours de l’année en cours. Le score pondéré est de 0,70 (= 1,40 * 0,50).

EBIT / total de l’actif

Il est calculé en divisant le bénéfice d’exploitation par le total des actifs d’une entreprise. Pour AT, il est de 0,25 fois (Rs 3 500 crore / Rs 14 000 crore). Si son ratio de la période précédente est de 0,30 fois, alors l’entreprise a chuté dans ses performances au cours de l’année en cours. Le score pondéré est de 0,83 (= 3,30 * 0,25).

MV de fonds propres / BV de dette

Il est calculé en divisant la MV des fonds propres par la valeur comptable de la dette d’une entreprise. Pour AT, il est de 16,67 fois (capitalisation boursière de Rs 50 000 crore / BV de dette de Rs 3 000 crore). Si son ratio de la période précédente est de 14 fois, alors l’entreprise a amélioré sa position de solvabilité au cours de l’année en cours. Le score pondéré est de 10 (= 0,60 * 16,67).

Ventes / total des actifs

Pour AT, il est de 0,71 fois (chiffre d’affaires de Rs 10 000 crore / total des actifs de Rs 14 000 crore). Si son ratio de la période précédente est de 0,67 fois, alors l’entreprise a amélioré ses performances au cours de l’année en cours. Le score pondéré est de 0,71 (= 0,999 * 0,71).

Le score Z de AT est de 12,67, ce qui indique qu’il s’agit d’une entreprise plus sûre pour les investisseurs. Bien que les coefficients puissent changer si nous exécutons le modèle en utilisant des données actuelles, la comparaison inter et intra d’une entreprise dans ces cinq variables peut en dire long sur la performance financière d’une entreprise.

L’écrivain est professeur associé de finance à XLRI – Xavier School of Management, Jamshedpur

