Votre argent : utilisez les corrections de prix pour construire votre allocation d’or

Alors que le monde apprend à vivre avec Covid-19, les prix de l’or en 2022 seront influencés par l’évolution de l’inflation et la réaction des banques centrales à celle-ci. La persistance d’une inflation plus élevée peut stimuler la demande pour le métal jaune, mais elle augmente également les chances d’une Fed plus belliciste, ce qui nuit aux prix.

Inflation à la consommation américaine

En 2022, l’inflation à la consommation aux États-Unis a atteint un sommet de près de 40 ans et la Réserve fédérale a finalement abandonné le mot « transitoire » de sa vision de l’inflation car elle reste terriblement en retard. Cela a ouvert la voie à un pivot belliciste de la banque centrale américaine. La Fed a annoncé un doublement du rythme de réduction à 30 milliards de dollars par mois, ce qui a augmenté ses chances de relever ses taux quelques mois plus tôt que prévu, ce qui est négatif pour l’or non productif.

Les autres banques centrales ne sont pas loin derrière. La Banque d’Angleterre a relevé son taux d’intérêt pour la première fois en trois ans et demi et la Banque centrale européenne a également annoncé la fin de son programme d’achat d’obligations d’ici mars. La poussée d’inflation devrait durer un certain temps et pourrait s’aggraver si l’offre met plus de temps à se normaliser pour une raison quelconque. Un scénario de stagflation ne peut être exclu qui sera incroyablement haussier pour les prix de l’or.

Les banques centrales haussières sur l’or

Les banques centrales sont restées optimistes sur l’or et étaient des acheteurs nets en 2021. En fait, les dernières données du FMI montrent que ce ne sont plus seulement les banques centrales des marchés émergents qui achètent de l’or. Des pays développés comme Singapour et l’Irlande ont également commencé à acheter de l’or pour diversifier leurs réserves de change. On peut s’attendre à ce que les achats d’or des banques centrales se poursuivent en 2022, car elles se protègent contre les incertitudes macroéconomiques et poursuivent la tendance à se diversifier progressivement en s’éloignant du dollar.

Pour résumer, entre une inflation persistante agissant comme un vent arrière et le raffermissement du dollar induit par le resserrement de la Fed, l’or devrait, en raison de forces contradictoires, rester dans une fourchette au cours des premiers mois de l’année. Mais les investisseurs aurifères à long terme auront le dernier mot, car un ralentissement précipité pourrait nuire à la croissance et déclencher des crises de colère sur le marché, obligeant les investisseurs à rechercher des diversificateurs de portefeuille comme l’or.

Le prix de l’actif monétaire devrait également idéalement rattraper la masse monétaire mondiale élevée et les faibles taux réels de l’ère pandémique, comme il l’a fait historiquement. En attendant, les investisseurs doivent être patients et utiliser toute correction de prix comme une opportunité pour renforcer leur allocation en or.

L’auteur est gestionnaire de fonds principal, Alternative Investments, Quantum Mutual Fund

