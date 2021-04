Votre argent: vente à découvert: arme de négociation d’actions pour les ours

L’accord de négociation sur marge contiendra généralement une clause de consentement au prêt d’actions.

Par Sunil K Parameswaran

Comme nous le savons bien, les taureaux sont des traders qui s’attendent à une hausse des marchés. Par conséquent, ils acquièrent des titres, en prévision d’une situation où ils peuvent ensuite vendre à un prix plus élevé. Techniquement, nous disons que ces traders ont pris une position longue sur les titres. Les traders qui sont longs peuvent vendre les titres quand ils le souhaitent. Leur philosophie est «acheter bas et vendre haut».

D’un autre côté, les spéculateurs baissiers s’attendent à ce que les marchés baissent par la suite. Ils visent à tirer profit en empruntant des titres, puis en les vendant. Ils s’attendent à ce qu’ils soient en mesure de réacquérir ultérieurement les titres à un prix inférieur et de les restituer. Techniquement, nous disons que ces traders ont pris une position courte sur les titres. Les traders à découvert s’engagent à racheter et à restituer les titres. Cet acte de rachat et de restitution des actifs est appelé «couverture d’une position courte». Ainsi, la philosophie de ces commerçants est «vendre haut et acheter bas».

Vente à découvert

À long terme, les prix augmenteront généralement en raison de l’inflation. Ainsi, la vente à découvert revient à parier contre la direction générale du marché. Dans le cas des positions longues, le prix d’actif le plus bas possible est nul. Par conséquent, la perte maximale pour un commerçant est son investissement initial, qui équivaudrait à une perte de 100%. Cependant, les prix des actifs n’ont pas de limite supérieure. Par conséquent, un vendeur à découvert peut être contraint d’acquérir et de restituer les titres à un prix sensiblement plus élevé que celui qui prévalait au départ. Par conséquent, les vendeurs à découvert sont confrontés au spectre de pertes substantielles s’ils prennent une mauvaise décision sur le marché.

Les titres destinés aux ventes à découvert sont généralement mis à disposition par des courtiers. Ces courtiers peuvent avoir les actions dans leur inventaire, ou bien des négociants qui les ont parcourus depuis longtemps peuvent leur avoir donné l’autorisation de prêter les titres à d’autres. De nombreux traders prennent des positions longues en empruntant une partie des fonds à des courtiers. C’est ce qu’on appelle le trading sur marge. Les titres acquis doivent être laissés aux courtiers en garantie.

Marge de négociation

L’accord de négociation sur marge contiendra généralement une clause de consentement au prêt d’actions. Si le commerçant accepte cette clause, cela signifie que le courtier qui détient les titres en garantie peut les prêter pour faciliter une vente à découvert. Si un titre est actuellement évalué à Rs 100 et qu’un trader vend 1 000 unités, un flux de trésorerie de Rs 100 000 sera généré. Cela doit être laissé au courtier en garantie. Le vendeur à découvert agit en pensant que le marché va chuter. Cependant, le courtier doit prévoir une éventualité où le prix de l’actif augmente au lieu de baisser. Ainsi, une garantie supplémentaire, en plus du produit de la vente à découvert, doit être donnée au courtier.

La vente à découvert est donc une activité très rentable pour les courtiers, qui ont des revenus substantiels sous forme d’intérêts. Les courtiers qui prêtent des titres qui leur appartiennent, perçoivent également des frais de prêt d’actions. Cela peut être considéré comme l’équivalent d’intérêts, pour un prêt de titres. Les investisseurs institutionnels peuvent être en mesure de persuader les courtiers de partager une partie des revenus d’intérêts avec eux, en menaçant de transférer leur compte de courtage à un concurrent. C’est ce qu’on appelle un rabais d’intérêt à court terme. Les investisseurs de détail n’auront pas le poids nécessaire pour faire de telles demandes.

L’auteur est PDG, Tarheel Consultancy Services

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.