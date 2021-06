Votre argent : vérifiez la solvabilité à l’aide du ratio d’endettement

Si son chiffre de l’année précédente était de 0,56 fois, alors l’entreprise a perdu sa solvabilité pour l’année en cours.

Les investisseurs en général et les investisseurs obligataires en particulier ont besoin d’évaluer la solvabilité de leurs candidats à l’investissement. Dans ce contexte, la compréhension du calcul du ratio dette/fonds propres (DE) et de ses inférences aide les investisseurs.

Illustration hypothétique

Supposons les chiffres suivants (en crore de Rs) pour Hrishikesh Anand Ltd (HA) pour son dernier exercice financier : Total des passifs et fonds des actionnaires 30 000 ; passif à court terme 8 000 ; emprunts à court terme 2 000 ; obligations de location à court terme 1 000; emprunts à long terme 5 000 ; obligation de location à long terme 2 000; passifs non courants 10 000 ; fonds d’actionnaires 12.000; trésorerie et équivalent de trésorerie 2 000.

Ratio d’endettement

Il est calculé en divisant la dette d’une entreprise par les fonds de ses actionnaires. Baisser le ratio DE, meilleure est la solvabilité d’une entité. On peut définir étroitement la dette en ne considérant que les emprunts à long terme. Pour HA, les emprunts à long terme sur fonds propres sont de 0,42 fois. Si ses emprunts à long terme sur fonds propres de l’année précédente étaient de 0,54 fois, alors l’entreprise a amélioré sa position de solvabilité pour l’année en cours.

Alternativement, on peut considérer la dette comme la somme des emprunts à long terme et des obligations de location à long terme. Pour HA, la dette modifiée par rapport aux capitaux propres est de 0,58 fois (somme des emprunts à long terme de Rs 5 000 crore et des obligations de location à long terme de Rs 2 000 crore divisée par les fonds des actionnaires de Rs 12 000 crore). Si son chiffre de l’année précédente était de 0,56 fois, alors l’entreprise a perdu sa solvabilité pour l’année en cours.

Passifs non courants

Nous pouvons définir la dette comme le total des passifs non courants. Pour HA, la dette modifiée par rapport aux capitaux propres est de 0,83 fois (passif non courant de Rs 10 000 crore divisé par les fonds propres de Rs 12 000 crore). Si son chiffre de l’année précédente était de 0,96 fois, alors l’entreprise a amélioré sa position de solvabilité pour l’année en cours. La définition plus large de la dette peut inclure (en plus de ce qui précède) soit les emprunts à court terme, soit la somme des emprunts à court terme et des obligations de location à court terme ou l’intégralité des passifs courants. Étant donné que l’investisseur s’intéresse à la marge de sécurité quel que soit l’horizon temporel, il est prudent de considérer la dette comme la somme des emprunts à long terme, des obligations de location à long terme, des emprunts à court terme et des obligations de location à court terme. Par conséquent, le DE modifié pour HA est de 0,83 fois (somme de LTB de Rs 5 000 crore, STB de Rs 2 000 crore, obligations de bail LT de Rs 2 000 crore et obligations de bail ST de Rs 1 000 crore divisée par les fonds des actionnaires de Rs 12 000 crore) . Si son chiffre de l’année précédente était de 0,92, alors l’entreprise a amélioré ses positions de solvabilité pour l’année en cours.

Certains peuvent définir la dette comme étant l’excédent de la somme de la LTB, du STB, des obligations locatives à long terme et des obligations locatives à court terme sur la trésorerie et l’équivalent de trésorerie. C’est ce qu’on appelle la dette nette. L’ED net est calculé en divisant la dette nette par les capitaux propres. Pour HA, c’est 0,67 fois. Si son chiffre de l’année précédente était de 0,71, alors l’entreprise a amélioré sa position de solvabilité pour l’année en cours.

Nous pouvons utiliser les deux dernières variantes car elles sont plus larges, prudentes et intuitives pour mesurer la position de solvabilité. Alternativement, nous pouvons considérer la valeur marchande des capitaux propres dans le dénominateur pour calculer le ratio DE du marché.

L’écrivain est professeur agrégé de finance à XLRI – Xavier School of Management, Jamshedpur

